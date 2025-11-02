Torino-Pisa, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il Torino vuole proseguire la striscia positiva che dura da quattro giornate, possibilmente conquistando la terza vittoria consecutiva in casa dopo quelle contro Napoli e Genoa, ma per riuscire nel proprio intento dovrà battere un Pisa alla ricerca di punti salvezza e in un buon momento di forma, come dimostrano i pareggi contro il Milan (2-2) e la Lazio (0-0) nelle ultime due gare di campionato disputate. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino: segui Torino-Pisa in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Pisa: la diretta

35′ Rispetto al primo tempo, è calato il ritmo

33′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Zapata al posto di Simeone

30′ Un quarto d’ora al termine: adesso è Coco il capitano

29′ Paleari! Bella parata sul destro di Calabresi

28′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Biraghi al posto di Lazaro

28′ Calcia da lontano Aebischer con il destro: palla alta

25′ 20 minuti al termine: attaccano i granata

21′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Gineitis e Tameze al posto di Adams e Maripan

20′ SOSTITUZIONI NEL PISA: entrano Angori e Nzola al posto di Toure e Moreo

17′ Ci prova Akinsanmiro da fuori: palla fuori di poco

16′ Fallo di Pedersen su Akinsanmiro

12′ Domina il Toro che continua ad attaccare

9′ Adesso il Torino è schierato con il 3-4-2-1: Adams e Ngonge alle spalle di Simeone

8′ Fallo di Ilic su Aebischer

6′ Ngonge! Il numero 26, al volo con il suo mancino, calcia benissimo da fuori area: palla fuori di un soffio

5′ Gira palla il Torino

2′ Tiro di Leris chiuso in area da Maripan, che adesso è il capitano

1′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Ngonge al posto di Vlasic

1′ SOSTITUZIONE NEL PISA: entra Aebischer al posto di Hojholt

SECONDO TEMPO

48′ Finisce il primo tempo!

48′ Cross di Lazaro dalla sinistra: palla che arriva in area ad Adams, il quale è freddissimo e se la porta sul mancino spaccando la porta!

48′ GOOOOOOL DEL TORO! ADAMS!

45′ 3 minuti di recupero

45′ ESPULSO BARONI per proteste! Salterà il derby!

45′ Simeone! Si trova davanti a Semper, lo scarta con il destro ma poi a porta vuota incredibilmente scivola e non segna con il sinistro!

42′ Cross di Pedersen dalla destra: Simeone di testa anticipa Canestrelli e fa un gran gol! Toro che la riapre!

42′ GOOOOOOL DEL TORO! SIMEONE!

41′ Gioca solo il Torino il pallone, eppure non ha occasioni e il Pisa conduce

40′ Fuorigioco di Adams, ma non era fuorigioco

37′ AMMONITO HOJHOLT per fallo su Vlasic

36′ Dalla Curva Maratona partono i cori contro Cairo, ma continuano quelli a sostegno della squadra

32′ Fallo in attacco di Vlasic su Moreo

31′ Toro scosso

29′ Rigore perfetto di Moreo, che non aveva mai segnato in Serie A: ne ha fatti 2 in 30 minuti al Toro

29′ Gol del Pisa con Moreo

27′ Rigore confermato

27′ Check in corso del VAR

27′ AMMONITO CASADEI

27′ Rigore per il Pisa: fallo di Casadei su Vural

25′ Simeone si coordina bene e tenta una rovesciata che finisce alta sopra la traversa su cross di Ismajli

25′ Toro alla ricerca della reazione

21′ Rientra in campo Coco

20′ Coco a terra dopo uno scontro aereo con Meister

18′ Gira palla il Torino

15′ Confermato il gol

14′ Check del VAR in corso

13′ Palla che arriva in area ad Akinsanmiro che prende traversa con il destro. Poi Leris con la testa la mette in mezzo e Moreo al volo con il mancino batte Paleari

13′ Gol del Pisa con Moreo

10′ Partito bene il Toro

8′ Traversa di Adams! Simeone per Pedersen sulla destra con il destro. Pedersen entra in area e la mette in mezzo per Adams che calcia bene ma Semper la prende con il piede e la manda sulla traversa

7′ Bella giocata di Vlasic in mezzo al campo e poi palla per Adams. Lo scozzese calcia da fuori con il destro ma il suo tiro è murato

5′ Ci prova Adams da fuori: il suo destro al volo è sporcato e bloccato da Semper

3′ Gira palla il Pisa

1′ Si parte: muove palla il Pisa!

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Il calcio d’inizio della partita è alle 15

Torino-Pisa 2-2: il tabellino

Marcatori: pt 13′ Moreo (P), pt 29′ Moreo (r, P), pt 42′ Simeone (T), pt 48′ Adams (T)

Ammoniti: pt 27′ Casadei (T), pt 37′ Hojholt (P)

Espulso: pt 45′ Baroni (T)

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan (st 21′ Tameze), Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic (st 1′ Ngonge), Lazaro (st 28′ Biraghi); Simeone (st 33′ Zapata), Adams (st 21′ Gineitis). A disp. Popa, Siviero, Dembele, Masina, Asllani, Ilkhan, Anjorin, Njie. All. Baroni.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure (st 20′ Angori), Vural, Hojholt (st 1′ Aebischer), Akinsanmiro, Leris; Moreo (st 20′ Nzola), Meister. A disp. Nicolas, Scuffet, Albiol, Mbambi, Cuadrado, Denoon, Bonfanti, Marin, Piccinini, Tramoni, Buffon, Lorran. All. Gilardino.

Arbitro: Arena di Torre del Greco. Assistenti: Berti-Colarossi. IV Uomo: Allegretta. Var: Camplone. Avar: Sozza

Torino-Pisa: il prepartita

Ore 14.50 Alla lettura delle formazioni del Pisa il più fischiato è l’ex bianconero Cuadrado.

Ore 14.48 Prima del fischio d’inizio l’omaggio a Mirella Loik, la figlia di Ezio, mezzala del Grande Torino, scomparsa in settimana.

Ore 14:45 Quando mancano 15 minuti al fischio di inizio, le squadre fanno rientro negli spogliatoi. Tutto pronto per Torino-Pisa

Ore 14:30 gli spalti del Grande Torino vanno via via riempiendosi mentre sul campo le squadre continuano il loro riscaldamento raggiunte in questo istante anche dalla terna arbitrale

Ore 14:20 Dopo i portieri adesso è tutto il Torino a fare il suo ingresso sul campo da gioco per il riscaldamento, seguito dal Pisa

Ore 14:10 Entrano in questo momento i portieri del Toro per iniziare il riscaldamento personalizzato

Ore 13:45 In attesa che i ragazzi del Toro e del Pisa calchino il terreno del Grande Torino per il riscaldamento, a sfilare attorno al capo sono i bambini delle Academy del Torino che assisteranno al match

Ore 13:20 Arrivato in questo momento il pullman del Torio che ha fatto il suo ingresso al Grande Torino

Ore 13:00 Due ore al calcio d’inizio di Torino-Pisa, la terza sfida in una settimana per le squadre di Baroni e Gilardino. Cielo coperto su Torino mentre intorno allo stadio ci sono già i primi tifosi in attesa dei pullman che arriveranno nella prossima mezz’ora. Dopo la classica ricognizione i giocatori scenderanno in campo per il riscaldamento, in attesa del calcio d’inizio previsto per le ore 15.

Dove vedere Torino-Pisa in streaming e in TV

La partita Torino-Pisa in diretta streaming e TV sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che è fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Torino-Pisa: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. A disp. Popa, Siviero, Tameze, Dembele, Masina, Biraghi, Gineitis, Asllani, Ilkhan, Anjorin, Ngonge, Njie, Zapata. All. Baroni.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Vural, Hojholt, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Meister. A disp. Nicolas, Scuffet, Albiol, Mbambi, Cuadrado, Denoon, Bonfanti, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori, Nzola, Tramoni, Buffon, Lorran. All. Gilardino.