Ecco le formazioni ufficiali di Baroni e Gilardino: ancora Ilic, giocano Simeone e Adams. Per i toscani c’è Meister e non Nzola

Sciolte le ultime riserve. Baroni manda in campo ancora Ilic, che agirà da regista al posto di uno spento Asllani. In attacco torna titolare Simeone in coppia con Adams, c’è Meister nel Pisa anziché Nzola.

Le formazioni ufficiali

Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Dembele, Ngonge, Asllani, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. All. Baroni.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. A disp. Nicolas, Scuffet, Angori, Marin, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Nzola, Aebischer, Piccinini, Albiol, Denoon, Kandje, Bonfanti, Lorran. All. Gilardino.

Kristjan Asllani of Torino FC looks on during the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
ultimo aggiornamento: 02-11-2025

Berggreen
Berggreen
2 ore fa

1 a 0 segna Adams

ElPepp
ElPepp
1 ora fa
Reply to  Berggreen

Ciao Klaus, se sei a Ravenna come mi pare di aver capito, salutamela. La mia famiglia proviene per metà da lì, la conosco (e le voglio) molto bene. Comunque il loro primo tipico, più che i tortellini, sono i cappelletti. Per un bianco corposo anche da dessert, se sei ancora… Leggi il resto »

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  ElPepp

Porca,ho finito il pranzo da poco, adesso vado a vedere una mostra su Chagall. Ravenna comunque è un’ora e mezza da casa mia.👋 La mostra mi sa che è una scusa,mia moglie e mia figlia stanno svaligiando i negozi 🫣

Last edited 1 ora fa by Berggreen
Cup
Cup
2 ore fa

Vlasic è sia in campo che in panchina. Qualcuno assicura che sarà anche in tribuna e a casa con la famiglia davanti alla TV.

Last edited 2 ore fa by Cup
R2D2
R2D2
1 ora fa
Reply to  Cup

😂😂😂😂

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
2 ore fa

Ahah… Come si vede che vogliono venderlo a gennaio 🤣🤣

Berggreen
Berggreen
2 ore fa
Reply to  Scin{[Scin(Scin)]}

Magari a 35 milioni 🤣🤣🙈

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Scin{[Scin(Scin)]}

Sei il solito zerotreino mal pensante!!! Gioca perché è forte, mica perché hanno imposto al burattino di turno di farlo giocare per cercare di trovare un acquirente e non fargli perdere troppo valore di mercato…noooo

