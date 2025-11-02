Ecco le formazioni ufficiali di Baroni e Gilardino: ancora Ilic, giocano Simeone e Adams. Per i toscani c’è Meister e non Nzola
Sciolte le ultime riserve. Baroni manda in campo ancora Ilic, che agirà da regista al posto di uno spento Asllani. In attacco torna titolare Simeone in coppia con Adams, c’è Meister nel Pisa anziché Nzola.
Le formazioni ufficiali
Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Dembele, Ngonge, Asllani, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. All. Baroni.
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. A disp. Nicolas, Scuffet, Angori, Marin, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Nzola, Aebischer, Piccinini, Albiol, Denoon, Kandje, Bonfanti, Lorran. All. Gilardino.
1 a 0 segna Adams
Vlasic è sia in campo che in panchina. Qualcuno assicura che sarà anche in tribuna e a casa con la famiglia davanti alla TV.
😂😂😂😂
Ahah… Come si vede che vogliono venderlo a gennaio 🤣🤣
Magari a 35 milioni 🤣🤣🙈
Sei il solito zerotreino mal pensante!!! Gioca perché è forte, mica perché hanno imposto al burattino di turno di farlo giocare per cercare di trovare un acquirente e non fargli perdere troppo valore di mercato…noooo