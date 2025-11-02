I convocati di Marco Baroni per Torino-Pisa, sfida in programma domenica 2 novembre alle ore 15
Decima giornata di Serie A: si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino la sfida tra Torino e Pisa. Marco Baroni affronta Alberto Gilardino. Torino per trovare ancora più continuità. Pisa alla ricerca della prima vittoria in campionato. Di seguito, i convocati delle due squadre.
I convocati di Baroni
Ecco i 24 convocati di Baroni:
Portieri: Paleari, Popa, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Njie, Ngonge, Simeone, Zapata