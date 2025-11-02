La probabile formazione di Alberto Gilardino per la sfida di oggi contro il Torino di Marco Baroni: ballottaggio a sinistra

Oggi alle 15 si gioca Torino-Pisa. Alberto Gilardino contro Marco Baroni per la decima giornata di Serie A. L’allenatore dei toscani, per la sfida ai granata, dovrà fare a meno di 4 giocatori: si tratta di Stengs, Albiol, Lusuardi ed Esteves. Nzola è la certezza in attacco, mentre sulla fascia sinistra è ballottaggio tra Cuadrado e Angori. Per il resto non dovrebbero esserci molte sorprese.

Ballottaggio sulla fascia sinistra

Modulo del Pisa ben definito e si tratta del 3-5-2. In porta gioca il titolare, ovvero l’ex Genoa Semper, preferito a Nicolas e Scuffet. Difesa a 3 composta da capitan Caracciolo al centro, Calabresi a destra e Canestrelli a sinistra. Bonfanti scalpita ma dovrebbe partire dalla panchina così come Denoon. Stessa sorte per il giovane Coppola. Sulle fasce a destra gioca Toure, mentre a sinistra è vivo il ballottaggio tra Cuadrado e Angori. Angori è reduce da un’ottima gara contro la Lazio e rimane in vantaggio sul colombiano, che in Coppa Italia contro il Torino era stato espulso. Leris parte dalla panchina.

Nzola guida l’attacco

A centrocampo in mezzo Aebischer, ai suoi lati Akinsanmiro a destra e Marin a sinistra. Cercano una chance dal primo minuto Vural, Piccinini, Lorran e soprattutto Tramoni. Ma i primi 3 rimangono favoriti. In attacco Nzola non si tocca. Al suo fianco, Moreo è in pole position per giocare dall’inizio. Pronti poi a subentrare Meister, Hojholt e Louis Thomas Buffon. Questa la situazione in casa Pisa. Di seguito, le possibili scelte di Gilardino.

La probabile formazione del Pisa

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Gilardino per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola. A disp. Nicolas, Scuffet, Coppola, Cuadrado, Denoon, Bonfanti, Hojholt, Vural, Piccinini, Leris, Meister, Tramoni, Buffon, Lorran. All. Gilardino.

Indisponibili: Stengs, Albiol, Lusuardi, Esteves

Squalificati: nessuno