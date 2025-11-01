Le possibili scelte di Marco Baroni, allenatore del Torino, in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Pisa di Gilardino

Domani pomeriggio alle ore 15 si gioca la decima giornata di Serie A: Torino-Pisa. Baroni è pronto a sfidare Gilardino. Rispetto alla partita contro il Bologna, ci saranno dei cambi di formazione per i granata. Gli indisponibili sono 5: i 2 lungodegenti Savva e Schuurs poi Israel, Nkounkou e Aboukhlal. Questi ultimi 3 hanno ancora lavorato a parte. Simeone è pronto a tornare titolare mentre in difesa Ismajli scalpita.

Ismajli favorito

Toro che scenderà in campo con un 3-5-2. In porta gioca l’uomo del momento, fresco di rinnovo di contratto: Alberto Paleari. In panchina ci sono Popa e Lapo Siviero. Difesa a 3 composta da Maripan al centro, con Coco alla sua sinistra preferito a Masina. A destra invece, Ismajli scalpita e dalle parole di Baroni sembra molto favorito su Tameze, che potrebbe partire dalla panchina. Sulle fasce Pedersen a destra e Lazaro a sinistra. Senza Nkounkou non gioca Biraghi, che però è pronto a subentrare. Dembele in panchina.

Torna la coppia Simeone-Adams

A centrocampo tornano i titolari. Asllani in mezzo al campo, con ai suoi lati Casadei e Vlasic. Casadei è certo al 100% di essere titolare. Asllani è insidiato da Ilic, così come Vlasic è insidiato da Gineitis. Ma non dovrebbero esserci sorprese. Ilkhan ancora in panchina mentre Anjorin potrebbe subentrare nel finale. Infine, l’attacco. Simeone torna titolare, con Adams al suo fianco. Ngonge c’è ma non sta benissimo ed entrerà a gara in corso. Zapata e Njie pronti a dare una mano anche loro, ma dal 1° minuto partono Simeone e Adams.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici a cui si affiderà Baroni per la sfida di domani pomeriggio contro il Pisa.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. A disp. Popa, Siviero, Tameze, Dembele, Masina, Biraghi, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Ngonge, Njie, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Israel, Nkounkou, Aboukhlal, Savva, Schuurs