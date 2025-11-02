Le parole del presidente Cairo dopo Torino-Pisa: ecco come ha commentato prima di lasciare il Grande Torino

Così Cairo ha commentato il pareggio del Torino col Pisa: “Una buona rimonta, peccato quei due gol presi in quel modo lì, il primo in particolare, un po’ il secondo, non ho ancora rivisto il rigore, non so dire se era giusto o meno, comunque la reazione è stata buona, poi nel secondo tempo si poteva anche far gol, in particolare all’inizio quando c’erano i tre attaccanti, compreso Ngonge, però direi prendiamoci la rimonta, però adesso dobbiamo pensare bene alla partita di sabato, quella è veramente fondamentale, quella è fondamentale prepararla bene, andrò dalla squadra più volte in settimana perché ci tengo troppo”.

Cairo sul derby

Cairo ha quindi annunciato di andare dalla squadra per spiegare l’importanza del derby: “Non serve che io lo faccia, ci parla il mister tutti i giorni, però andrò anch’io, spero sia mercoledì che venerdì perché veramente la squadra sa già quanto è importante la partita, non è che c’è bisogno di dire la mia, però comunque anch’io voglio essere con loro e dire una parola giusta a tutti quanti. C’è il mister che basta e avanza, però se posso dare l’1% perché no…”

Si è visto il carattere stavolta: “Caratterialmente no, una rimonta veemente, immediata, forte, abbiamo avuto anche quella palla incredibile di Giovanni che si era costruito benissimo e poi gli è scivolata la gamba perché sennò era comunque il pareggio prima del tempo e poi magari andavamo addirittura in vantaggio”.

La chiave per sabato è questa? “La reazione caratteriale mi è molto piaciuta e chiaramente adesso dobbiamo preparare la partita di sabato nella maniera più ottimale possibile. Ora non tutti i problemi sono risolti, però sembra una marcia in più. Secondo me ha trovato intanto un modulo di gioco che è più adatto al tipo di giocatori che abbiamo. Alcuni giocatori che erano arrivati magari in condizioni meno brillanti di oggi sono cresciuti molto anche con gli allenamenti, con le partite eccetera. E poi la consapevolezza quando fai vittorie importanti come con la Roma, con il Napoli, non vinci a Roma con la Lazio ma poco ci manca, questo evidentemente ti dà anche autostima”.