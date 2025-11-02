Contro il Pisa è confermato tra i pali il numero 1 granata, fresco tra l’altro del rinnovo del contratto per un’altra stagione

Il Torino si trova in un buon momento di forma. Dopo un inizio di stagione complicato nelle ultime quattro partite la squadra granata ha conquistato 8 punti contro Lazio, Napoli, Genoa e Bologna e uno dei grandi protagonisti delle ultime gare è stato Alberto Paleari, che ora avrà un’altra occasione da sfruttare. Proprio contro i toscani, in Coppa Italia, aveva dimostrato di essere più che affidabile con una grande parata nel recupero su Tramoni che ha portato i granata agli ottavi di finale.

Poi Israel si è infortunato nel finale di Torino-Napoli e il secondo portiere ha giocato titolare contro Genoa e Bologna. In Torino-Genoa, con 2 miracoli (soprattutto il secondo su Cornet), ha permesso al Torino di vincere. Al Dall’Ara ha fatto altre due belle parate: la prima su Lykogiannis, la seconda su Bernardeschi . Paleari, anche per leadership, è più di un secondo portiere per il Torino e non a caso in settimana è arrivato anche il prolungamento del suo contratto fino al 2027.

Paleari-Israel: sfida per il ruolo da titolare

Ora non ci sono gerarchie. Israel è ancora out e, come detto, contro il Pisa giocherà nuovamente Paleari. Sarà chiamato in causa per la quarta volta: nelle prime 3 ha risposto presente. Adesso ha la fiducia di Baroni e Israel quando rientrerà dovrà cercare di tornare ad essere titolare, ma non sarà semplice per l’uruguaiano.

Lo ha spiegato anche Marco Baroni in conferenza stampa: “Israel è un portiere di valore ed è il suo valore che lo riporterà in porta, non le gerarchie, se pensasse che è la gerarchia a riportarlo in porta sarebbe un errore e questo vale per tutta la rosa. Ognuno di loro sa di dover dare il massimo, se dà il massimo gioca. Paleari sta facendo benissimo, si è fatto trovare pronto e sarà in porta ancora lui”.