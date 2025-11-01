Domenica all’Olimpico Grande Torino i granata tornano in campo, ma c’è ancora un dubbio da sciogliere in attacco

Domani il Grande Torino sarà il teatro della sfida tra Torino e Pisa: la squadra di Baroni arriva dalla sfida solida di Bologna in cui per la prima volta in stagione ha esordito la coppia Ngonge-Adams senza però dare grandi risultati, motivo per cui sono di nuovo in corsa per una maglia da titolare al fianco del Cholito Simeone.

Adams: ancora poco incisivo

Chè Adams ha disputato non una grande partita mercoledì sera contro il Bologna, al netto di qualche spunto è uscito quasi sempre vinto dai duelli con i difensori rossoblù, sprecando anche una grande occasione sotto porta colpendo la traversa, dopo un regalo della retroguardia del Bologna. Un occasione importante per il centravanti scozzese che non ha saputo sfruttare al meglio e che comporterà la contesa di una maglia da titolare per la sfida contro il Pisa. Il numero 18 granata ha finora realizzato 1 solo gol in campionato siglato all’Olimpico contro la Lazio e in quell’occasione è subentrato nel secondo tempo e nelle gare successive in cui è partito titolare non ha inciso come ci si aspettava. Il ballottaggio con Ngonge può sicuramente fargli bene.

Ngonge, l’imprevedibilità

Ciryl Ngonge, nella partita di Bologna come nelle altre, è di fatto l’unica fonte da cui si percepisce che possano sempre arrivare dei pericoli per la difesa avversaria. Dopo un inizio altalenante, il numero 26 granata ha ritrovato un buon stato di forma pulendo movimenti tecnici che lo rendono costantemente pericoloso. Anche in una partita difficile e bloccata come quella del Dall’Ara, Ngonge si è proposto continuamente effettuando tante piccole giocate vitali per la manovra granata, andando anche al tiro in maniera però imprecisa. Dal canto suo il talento belga porta imprevedibilità e contro il Pisa sarà sicuramente utile, seppur a gara in corso.