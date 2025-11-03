Di anno in anno, nella settimana che porta alla sfida alla Juve, le chiacchiere si susseguono ma poi sul campo vincono (quasi) sempre i bianconeri

E siamo di nuovo qui, a raccontare l’avvicinamento all’ennesimo derby in cui il Torino può fare qualcosa di diverso, riscrivere una storia che negli ultimi 20 anni, sappiamo tutti come sia andata. E tutti i granata vorrebbero, finalmente, raccontare un finale diverso: la narrazione di determinazione e speranza, che accompagna quasi sempre il conto alla rovescia della stracittadina, è già cominciata ieri pomeriggio. A guidare il coro delle intenzioni proclamate è stato – manco a dirlo – il presidente Cairo, che si è dilungato sull’importanza della partita di sabato all’Allianz Stadium: non ci sarebbe nemmeno bisogno di caricarla, una sfida così, ma evidentemente le parole sono importanti tanto quanto le azioni da compiere nei giorni precedenti al grande evento. Come in un rituale pagano che si ripete due volte a stagione, Cairo ha preannunciato la volontà di farsi vedere al Filadelfia per trasmettere vicinanza alla squadra: un film già visto che, per carità, ci sta, al di là delle scaramanzie. Ma di parole in questi 20 anni ne abbiamo sentite tante, forse troppe. E quante volte ci siamo detti che, massì, stavolta la Juve si può anche battere: e in effetti, se c’è un momento non facile, di cambiamento, per gli avversari di sempre, è proprio questo, con una nuova guida tecnica (Spalletti al posto di Tudor) chiamata a risvegliare una squadra in difficoltà proprio pochi giorni prima del derby. Giusto caricare questa partita, purché non si faccia la fine del palloncino destinato a sgonfiarsi al primo contatto con uno spillo: quante volte l’abbiamo visto, specialmente in casa loro?