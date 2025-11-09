Il Torino non subisce gol per la prima volta da quando si gioca allo Stadium ma perde l’occasione per fare finalmente bottino pieno

È uno di quei derby che da una parte dà l’idea che il Toro abbia perso un’occasione ma che dall’altra fa riflettere sul piccolo passo avanti fatto rispetto ai precedenti. Pensare al pareggio di ieri contro la Juventus come a una partita che ha fruttato un buon punto non vuol dire per forza accontentarsi. Si potrebbe pensare che l’abitudine alla beffa, in quello stadio, possa aver convinto della bontà del risultato, ma al di là della solita storia del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto non è sbagliato vedere anche i lati positivi. Per la prima volta da quando la Juventus gioca allo Stadium, la squadra bianconera non è riuscita a fare gol. Per la prima volta un allenatore debuttante non perde il derby di andata: era successo a chiunque, nell’era Cairo, da Ventura a Mihajlovic, da Giampaolo a Juric. Troppo poco? Forse. A tutti piacerebbe, dopo un derby terminato in parità – grazie a una grande prova della difesa – pensare solo ed esclusivamente ai due punti persi, alla chance non sfruttata. E piacerebbe avere la forza di potersi rammaricare ed arrabbiare senza sentirsi quasi in colpa perché da anni il Toro non vince un derby o semplicemente perché sarebbe potuta andare peggio. La speranza è che presto possa arrivare il giorno in cui questo accadrà, senza troppi giri di parole.