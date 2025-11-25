Sconfitta che lascia l’amaro in bocca: dopo il terzo gol la squadra si è lasciata andare e ha solo subito: è un grande passo indietro

Una lezione di calcio, innanzitutto. Di fronte ad una squadra che ha corso, giocato e lottato dal primo all’ultimo minuto senza mai risparmiarsi («Le mie squadre devono correre», dirà poco dopo Fabregas), il Torino è scivolato nella classica prestazione vuota e inconcepibile, mollando del tutto dopo il terzo gol e obbligando così il pubblico ad assistere ad uno spettacolo ai limiti delle decenza. Sembrava impossibile tornare a quelle prestazioni di inizio stagione (con l’Inter ma pure con l’Atalanta), al contrario l’idea era che la squadra pur non offrendo chissà quale calcio spumeggiante riuscisse però ad essere solida, quadrata, magari non spettacolare però quantomeno in grado di restare dentro una partita come quella di ieri. Invece, dopo due mesi in cui il Torino di Baroni era riuscito a venir fuori da una crisi in maniera anche convincente ecco arrivare uno stop inatteso. Senza nulla togliere al Como, ovviamente. Perché si può anche perdere ma è evidente che ieri sera il Torino sia andato anche oltre le aspettative peggiori, al cospetto di una squadra che ha dimostrato quello che serve per far divertire i propri tifosi, per mostrare un bel calcio, per fare risultati, per puntare l’Europa. Sì, il Como ha fatto investimenti importanti, questo è indubbio: è la strada che ha scelto per lasciare il segno, per crescere ed emergere. C’è chi persegue lo stesso obiettivo spendendo meno ma trovando nelle buone idee la forza per costruire qualcosa di importante: di possibilità ce ne sono e si chiama progetto. Quello del Como sembra poter essere vincente: peccato che il club di Cairo ancora non abbia idea di cosa voglia fare da grande. Capirlo, comunicarlo e poi sostenerlo non sarebbe male. Intanto anche il Como ha insegnato qualcosa al Torino: ormai c’è la fila.