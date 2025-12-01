Tutto uguale, come sempre. Passano i giocatori, passano gli allenatori ma il resto rimane immutato: cresce l’amarezza, cresce la rassegnazione
Si continua a parlare di tecnica, di tattica, di 3-5-2, di 4-2-3-1 o 3-4-2-1, di difesa a tre o a quattro, di questo e di quell’altro: lo facciamo tutti, forse per scovare una qualche via d’uscita, per trovare una spiegazione. I sei risultati utili consecutivi del Torino hanno nascosto temporaneamente problemi destinati a riemergere, prima o poi. Succede quando tamponi anziché risolvere (perché spesso, risolvere, non è più possibile) col primo rimedio che ti ritrovi in casa. Nel calcio può essere la giornata storta di un avversario, quella perfetta di un tuo giocatore o di un intero reparto. I tre indizi che fanno una prova non sono, appunto, tre risultati quasi casuali, piuttosto i tre indizi (pure quattro) sono i black-out di una squadra che ha bisogno che tutto giri alla perfezione, che non ci sia alcun imprevisto. Qui non siamo nella casistica di chi ha bisogno di uno schiaffo per partire, ma in quella di chi alla prima folata di vento crolla, in preda alla paura (parole di Asllani, oltretutto).
Affidarsi alle giocate di Simeone, alle invenzioni di Vlasic o ai gol di Adams, alla giornata perfetta di Coco e Maripan può funzionare ogni tanto. Nell’ottica di un campionato così lungo e con squadre più agguerrite di quanto non lo sia statisticamente il Torino, no. Anche perché la fortuna aiuta gli audaci e questo Torino di audace non ha assolutamente niente. Giocatori che litigano per un rigore e che quando capita loro la chance la falliscono miseramente, altri che si sentono di passaggio, altri ancora che non hanno il minimo di amor proprio, a giudicare dalle loro prestazioni. E puntualmente eccoci qui, a guardare la solita magra classifica, a commentare un Toro scornato, a distribuire colpe. Tutto uguale, come sempre. Passano i giocatori, passano gli allenatori ma il resto rimane immutato. La rassegnazione, quella aumenta: ed è la peggior sconfitta.
La peggior sconfitta è Cairo. Questo squadra incarna perfettamente la gestione pluriennale di questo presiniente. La primavera una volta fiore all’occhiello del Toro si sta adeguando anche lei. Non c’è una sola cosa positiva in questa società. Squadra, strutture, progetti, investimenti. Il Toro non esiste più.
Ma come, lui non è quello che vuole sempre migliorare, fare acquisti per migliorare (sempre se c’è l’opportunità perché è difficile migliorare), portare sempre palloni nuovi,sta per finire il Filadelfia dove gioca stabilmente la primavera (anche loro da record),ha quasi finito(dopo 10 anni)un centro sportivo senza eguali,ha voluto fortemente il… Leggi il resto »
Oramai penso che anche la fiammella si sia spenta . Spero di sbagliarmi, ma secondo me il Toro è morto. L’idea di Toro è un esercizio della memoria.
Non ti sbagli, è cosi, il TORO è morto e sepolto da un bel pezzo ormai. A me personalmente non trasmette più nessunissima emozione, nessuna, anzi, un misto fra disgusto e repulsione che si traduce in odio profondo.