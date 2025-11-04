Dopo le recenti prove positive i tre giocatori del Torino si sono guadagnati un posto tra i convocati delle rispettive nazionali

Gli ultimi risultati positivi del Torino non sono passati inosservati agli occhi dei commissari tecnici delle nazionali.

Tra questi, il nuovo tecnico della Serbia, Paunović, l’allenatore della Norvegia, Solbakken, e l’allenatore della Scozia, Clarke, hanno infatti apprezzato il rendimento di Ilic, Pedersen e Adams nelle ultime uscite del Torino. Le loro buone prestazioni gli hanno infatti permesso di ritagliarsi un posto tra i convocati delle rispettive nazionali. Il centrocampista granata, dopo non essere stato richiamato nell’ultima pausa delle nazionali, tornerà a competere vestendo la maglia del suo paese nelle prossime uscite contro l’Inghilterra e la Lettonia, rispettivamente il 13 e il 16 novembre. Il terzino del Torino invece dopo aver riconfermato la sua presenza tra i convocati della Norvegia, tornerà in campo con la propria nazionale contro l’Estonia e l’Italia, rispettivamente il 13 e il 16 novembre. Infine anche lo scozzese Adams si è riconfermato tra i convocati della sua nazionale, con cui affronterà Grecia e Danimarca il 15 e il 18 novembre.