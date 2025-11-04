I sostenitori del Torino accorsi al Filadelfia per l’allenamento a porte aperte hanno caricato e spronato la squadra in vista del derby
In occasione dell’allenamento a porte aperte al Filadelfia, i tifosi granata hanno avuto la possibilità di tornare a vedere e sostenere la squadra prima del prossimo incontro di campionato. Dopo aver terminato la sessione di allenamento i giocatori si sono rivolti verso gli spalti per salutare e ringraziare le persone accorse per sostenerli, che hanno caricato la squadra con dei cori per motivare gli uomini di Baroni in vista del derby contro la Juventus. Il video:
Tre gatti che ormai Cairo se lo sono dimenticato, non venderà mai facendo così, siamo diventati una vera provinciale.
stronxate insopportabili che al limite fanno male,sbagliato creare pressione a gente per i quali il derby non significa niente,diverso era per i giocatori di cinquanta sessanta anni fa,che erano veramente legati ai colori
Come tutti gli allenamenti pre derby..e poi, in campo si caxano in mano..