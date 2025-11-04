Toro.it

I sostenitori del Torino accorsi al Filadelfia per l’allenamento a porte aperte hanno caricato e spronato la squadra in vista del derby

In occasione dell’allenamento a porte aperte al Filadelfia, i tifosi granata hanno avuto la possibilità di tornare a vedere e sostenere la squadra prima del prossimo incontro di campionato. Dopo aver terminato la sessione di allenamento i giocatori si sono rivolti verso gli spalti per salutare e ringraziare le persone accorse per sostenerli, che hanno caricato la squadra con dei cori per motivare gli uomini di Baroni in vista del derby contro la Juventus. Il video:

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 04-11-2025

Iscriviti
Notificami
6 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
dadde
dadde
7 minuti fa

Tre gatti che ormai Cairo se lo sono dimenticato, non venderà mai facendo così, siamo diventati una vera provinciale.

Jones
Jones
27 minuti fa

stronxate insopportabili che al limite fanno male,sbagliato creare pressione a gente per i quali il derby non significa niente,diverso era per i giocatori di cinquanta sessanta anni fa,che erano veramente legati ai colori

granata13
granata13
1 ora fa

Come tutti gli allenamenti pre derby..e poi, in campo si caxano in mano..

Torino: Adams, Ilic e Pedersen convocati in nazionale