I sostenitori del Torino accorsi al Filadelfia per l’allenamento a porte aperte hanno caricato e spronato la squadra in vista del derby

In occasione dell’allenamento a porte aperte al Filadelfia, i tifosi granata hanno avuto la possibilità di tornare a vedere e sostenere la squadra prima del prossimo incontro di campionato. Dopo aver terminato la sessione di allenamento i giocatori si sono rivolti verso gli spalti per salutare e ringraziare le persone accorse per sostenerli, che hanno caricato la squadra con dei cori per motivare gli uomini di Baroni in vista del derby contro la Juventus. Il video: