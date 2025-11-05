Nelle ultime uscite i granata hanno registrato una striscia di risultati utili consecutivi che li rende tra i più in forma del campionato

Il derby della Mole è una delle partite più sentite del campionato, in cui emerge la forte rivalità che divide il capoluogo piemontese. Nelle ultime stagioni però, Torino e Juventus hanno spesso dato il via a incontri combattuti, spesso risolti nel finale, ma quasi mai in favore del Torino.

Le due squadre arriveranno al confronto diretto della prossima giornata in maniera differente. Il Torino potrà approfittare di qualche giorno in più per preparare la partita, mentre la Juventus inizierà a pianificare la prossima giornata da oggi..

Il Torino in forma migliore

Dal punto dei vista dei risultati, il Torino sta attraversando un periodo di forma migliore. Nelle ultime 5 partite infatti, i granata hanno totalizzato ben 9 punti, dal momento che non hanno mai lasciato il campo senza aver conquistato almeno un punto. D’altra parte la Juventus sembra essersi ora allontanata da un periodo difficile, che ha comportato l’esonero di Tudor, e solamente nelle ultime giornate i bianconeri sono tornati a trovare la vittoria in campionato che mancava dall’ultimo confronto contro l’Inter.

Torino da Europa

Il Torino oltre ad avere un bilancio positivo nelle ultime giornate superiore a quello della Juventus, è anche una delle squadre più in forma del campionato. Solamente altre tre squadre hanno infatti totalizzato più punti dei granata nelle ultime 5 gare. Inter, Bologna e Napoli sono attualmente tra le più in forma del campionato, ma i granata non sono lontani da queste formazioni, mentre la Juventus è attualmente a metà classifica per punti ottenuti nelle ultime uscite.