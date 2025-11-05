Il francese dopo aver rimediato un infortunio all’adduttore è ora tornato ad allenarsi con il resto della squadra

Il Torino torna a sorridere a pochi giorni dal primo derby stagionale. La sfida contro la Juventus è sempre una delle partite più importanti del campionato, e contro la propria rivale, i granata cercheranno di presentarsi al meglio della propria condizione.

Dopo aver saltato le ultime 3 partite per un infortunio ai flessori, Baroni potrà tornare a contare anche su Nkounkou, rientrato nuovamente in gruppo in occasione dell’allenamento a porte aperte svoltosi al Filadelfia. Il francese dopo essere arrivato per garantire un sostituto di ruolo a Biraghi come terzino sinistro con il passare delle settimane si è ritagliato sempre più spazio in campo, rendendosi anche protagonista con giocate decisive che hanno portato il Torino a guadagnare punti preziosi.

Nkounkou verso il suo primo Derby della Mole

Nonostante sia arrivato a Torino ormai da diversi mesi, Nkounkou ha partecipato a solamente 4 incontri con i granata. Il francese è arrivato in Italia con la prospettiva di ottenere sempre più spazio in campo, e dopo essere diventato il favorito nel ballottaggio con Biraghi, l’ex Francoforte avrà ora la possibilità di vestire la maglia granata nel suo primo derby della Mole. Nkounkou in poco tempo si è già guadagnato la fiducia dell’allenatore e dei tifosi, che sperano di poter contare sul suo apporto nella prossima uscita di campionato.

Ballottaggio per la fascia sinistra

Nonostante Nkounkou sia tornato ad allenarsi con il resto della squadra, non è ancora scontato chi sarà il titolare sulla fascia sinistra contro la Juventus. Nelle ultime giornate Baroni ha avuto la possibilità di dare più spazio a Lazaro e Biraghi, che dopo le prime giornate hanno assistito a un ridimensionamento dei propri minuti in campo. Tra i due giocatori, l’austriaco ha fornito una serie di prestazioni migliori che hanno portato il tecnico granata a preferirlo all’italiano. Tuttavia in vista del derby si apre ora un nuovo ballottaggio, che vede Nkounkou e Lazaro contendersi una maglia da titolare con Biraghi pronto a poter incidere positivamente sulla gara con la sua esperienza.