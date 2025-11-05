Il bilancio dei risultati sorride a Luciano Spalletti: granata affrontati 25 volte, 14 le vittorie del tecnico, oggi alla Juventus

Luciano Spalletti, attuale allenatore della Juventus ha incontrato più volte nel suo cammino la squadra granata, precisamente in 25 partite tra tutte le competizioni, ottenendo 14 vittorie 5 pareggi e 6 sconfitte. Il primo confronto risale a 29 anni fa, alla 4° giornata della stagione 1996/97 di Serie B, quando allora allenatore dell’Empoli si impose per 2-0 sul Torino di Mauro Sandreani. In seguito l’allenatore ha incontrato nuovamente i granata in Serie A sulle panchine di Venezia, Udinese, Roma, Inter e Napoli.

Le sconfitte di Spalletti col Toro: l’ultima nel 2018/2019

Il primo ko di Spalletti contro il Torino risale alla stagione ’99/2000, quando in panchina c’era Mondonico e l’attuale allenatore della Juventus allenava il Venezia. Termino 2-1 con gol di Ferrante e Artistico. Si tratta dell’unico successo precedente all’era Cairo.

Poi tre sconfitte da allenatore della Roma, due nell’anno solare 2007, e uno nel secondo periodo giallorosso del tecnico, nel 2016. Quest’ultimo era il Toro di Sinisa Mihajlovic che si impose per 3-1 all’Olimpico Grande Torino con le reti di Belotti e Falque: lo spagnolo siglò una doppietta contro la sua ex squadra.

Due i ko di Spalletti da allenatore dell’Inter. La prima delle due volte risale alla 31° giornata della stagione 17/18, i granata sotto la guida di Walter Mazzarri vinsero 1-0 grazie al gol dell’ex Adem Ljajic. L’ultima risale alla stagione 2018/19, un Torino pieno di ambizioni vince ancora 1-0 sotto la direzione di Mazzarri, grazie al gol di Armando Izzo.

Gli ultimi incontri

Le ultime partite disputate dalla squadra granata contro Spalletti sorridono al tecnico di Certaldo che alla guida del Napoli ha vinto tutte e 4 le sfide nelle stagioni 21/22 e 22/23. Sarà necessario dunque effettuare un cambio di rotta in vista del derby, che vedrà i granata di nuovo contro il tecnico toscano dopo 3 anni. Il Torino dovrà cercare di cancellare anche il trend negativo del derby, che vede i granata non vincenti dal 26 aprile 2015.