Primo derby della Mole per Zufferli, che torna a due anni e mezzo di distanza dagli errori di Torino-Monza della stagione 22/23

Luca Zufferli dirigerà il suo primo derby della Mole nel prossimo turno di campionato, ma agli occhi dei granata non è un volto nuovo. Difatti l’arbitro della sezione di Udine torna a due anni di distanza da un episodio che fece molto discutere, quello di Torino-Monza della stagione 2022/23 per il quale fu anche fermato. E’ la giornata numero 34 e il Torino lottava per un posto in Europa, l’avversario era tra i più ostici, il Monza, che durante quella stagione tutt’altro sembrò che una neopromossa, concludendola all’11° posto proprio sotto il Torino. La partita viene dunque assegnata a Luca Zefferli, in quella che era sua terza direzione in Serie A, la partita viene diretta in maniera positiva per quasi tutta la partita salvo i minuti finali che risulteranno fatali per il Toro e un pò meno per l’arbitro, come vedremo più avanti. Negli ultimi 10 minuti sono ben due gli episodi a finire sotto la lente d’ingrandimento, al minuto 80′ sul punteggio di 1-0 per i granata, Karamoh cade a terra in area di rigore a seguito di un pestone del difensore avversario, ma l’arbitro ritiene il contatto non punibile senza neppur essere richiamato dal VAR. 8 minuti dopo sul punteggio di parità l’episodio più eclatante, Ricci servito in profondità da Karamoh in area di rigore, viene sbilanciato in maniera evidente da Rovella, ma anche qui l’arbitro lascia proseguire suscitando le proteste dei giocatori granata, la partita finisce 1-1. Successivamente agli errori, il fischietto della sezione di Udine sembrava dovesse essere fermato, quando in realtà è stato designato da Rocchi come quarto uomo per la partita Juventus Cremonese, nel turno successivo di campionato.

I precedenti con la Juventus

Le partite dei bianconeri dirette dall’arbitro Zefferli sono state 3 e tutte avvenite nella stagione 24/25, in casa della Juventus. In queste 3 occasioni la Juventus ha vinto due volte contro Lecce ed Empoli e pareggiato contro il Parma, il referto del fischietto della sezione di Udine presenta 5 ammonizioni totali.