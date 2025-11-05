In vista della partita di sabato alle 18 tra Juventus e Torino all’Allianz Stadium, restano ancora dei biglietti disponibili

Sabato 8 novembre all’Allianz Stadium si disputerà il derby della Mole tra Juventus e Torino e ad accompagnare i giocatori di Baroni ci saranno molti tifosi granata, tuttavia il settore ospiti non è ancora sold out e restano ancora alcune decina di biglietti disponibili.