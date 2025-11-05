Toro.it

In vista della partita di sabato alle 18 tra Juventus e Torino all’Allianz Stadium, restano ancora dei biglietti disponibili

Sabato 8 novembre all’Allianz Stadium si disputerà il derby della Mole tra Juventus e Torino e ad accompagnare i giocatori di Baroni ci saranno molti tifosi granata, tuttavia il settore ospiti non è ancora sold out e restano ancora alcune decina di biglietti disponibili.

Fans of Torino FC in sector ‘Curva Maratona’ show their support during the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 05-11-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
2 ore fa

Eh certo, se c’è da pagare soldi veri mica ci va la gente allo stadio….le me.rde mica ti fanno pagare 1€ il biglietto per entrare….
Bas.tardo di un verme VENDI sta ca.zzo di società e VATTENE!

Andrea63
Andrea63
1 ora fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

Per come si è arricchito alle spalle del fu Toro li dovrebbe comprare tutti lui e far entrare la gente gratis!!! Il benefattore dei palloni!!

Ancora Zufferli: il Torino ritrova l’arbitro degli errori contro il Monza

Torino, il punto sugli infortunati: da Pedersen a Israel, chi recupera per il derby