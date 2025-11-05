Ecco come stanno i giocatori granata dopo l’incontro di campionato contro il Pisa: diversi giocatori da valutare

Dopo il pareggio dolce e allo stesso tempo amaro della squadra di Baroni contro il Pisa, i granata sono a lavoro per preparare l’importante sfida di sabato contro la Juventus valevole per l’11° giornata di Serie A, fissata alle 18:00 presso l’Allianz Stadium. Ieri al Filadelfia in occasione dell’allenamento a porte aperte in vista del derby della mole, erano assenti Pedersen a causa di un attacco febbrile e Coco e Adams che hanno svolto lavoro personalizzato, tutti e 3 non preoccupano e dovrebbero tornare a lavorare in gruppo nei prossimi allenamenti.

Aboukhlal, tenta il recupero

Aboukhlal è ancora alle prese con un problema muscolare che non li ha permesso di presenziare ieri all’allenamento di ieri con i compagni, ma lo staff di Baroni punta a farlo rientrare in gruppo già nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Israel, ieri ha effettuato solo esercizi di riscaldamento e dunque saranno decisive le prossime sedute, anche se sembra andare ancora verso la conferma Paleari.