Banco di prova importante per la difesa granata sabato all’Allianz, stadio in cui i granata hanno sempre subito gol
Settimana di avvicinamento al Derby della Mole per il Torino, reduce dal 2-2 casalingo contro il Pisa. Tra segnali positivi e la voglia di proseguire il buon momento di forma, i granata si preparano all’impegno di sabato pomeriggio all’Allianz Stadium, uno stadio che, nel recente passato, non ha mai sorriso al Toro.
Dopo lo scioccante avvio di campionato con i cinque gol subiti dall’Inter, Baroni è riuscito a dare maggiore solidità alla fase difensiva granata, grazie soprattutto al passaggio al 3-5-2, un sistema che ha garantito più compattezza al reparto arretrato.
Al netto dei due gol subiti contro il Pisa, il Toro sembra oggi concedere poche occasioni agli avversari: sono infatti tre le reti incassate nelle ultime quattro partite, da quando è stato introdotto il nuovo assetto tattico.
In questo senso, la sfida di sabato contro la Juventus allo Stadium rappresenta un banco di prova decisivo per testare la reale tenuta difensiva della squadra di Baroni.
Derby della Mole, Juve sempre in gol allo Stadium
Reduce dal pareggio in Champions League contro lo Sporting, e apparentemente rivitalizzata dal cambio in panchina – da Tudor a Spalletti – la Juventus dovrebbe affrontare il derby a viso aperto, cercando di mettere in difficoltà la retroguardia granata.
Un’occasione perfetta, dunque, per valutare la crescita del reparto difensivo del Torino. Il dato significativo riguarda proprio l’Allianz Stadium: da quando la Juventus gioca nel nuovo impianto, ossia dalla stagione 2011/12, il Torino ha sempre subito almeno un gol nel derby, anche nelle gare terminate in pareggio.
Una “prova del nove” importante per il pacchetto arretrato granata: il primo clean sheet all’Allianz Stadium sarebbe la conferma definitiva della ritrovata solidità difensiva del Torino.