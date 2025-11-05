Toro.it

Il Torino si prepara al Derby della Mole contro la Juventus, presente al Filadelfia anche il patron granata

Reduce da cinque risultati utili consecutivi, il Torino si prepara al Derby della Mole in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium. Obiettivo: confermare quanto di buono visto nelle ultime uscite e sfate finalmente il tabù derby.

In vista della sfida contro i bianconeri, i granata si sono allenati in mattinata al Filadelfia. Come già preannunciato, il patron Urbano Cairo si è presentato al Filadelfia, insieme al direttore tecnico Vagnati, per assistere all’allenamento della squadra e caricare i giocatori in vista del cruciale impegno di sabato.

Urbano Cairo
Urbano Cairo

05-11-2025

Kawasaki77
Kawasaki77
26 minuti fa

Domani continassa? Sorcio

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
47 minuti fa

Ora si che siamo tutti più sollevati…

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Hanno visto Paleari durante l’allenamento, toccarsi più volte le palle… sarà per via degli indumenti sintetici?

