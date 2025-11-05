Il Torino si prepara al Derby della Mole contro la Juventus, presente al Filadelfia anche il patron granata

Reduce da cinque risultati utili consecutivi, il Torino si prepara al Derby della Mole in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium. Obiettivo: confermare quanto di buono visto nelle ultime uscite e sfate finalmente il tabù derby.

In vista della sfida contro i bianconeri, i granata si sono allenati in mattinata al Filadelfia. Come già preannunciato, il patron Urbano Cairo si è presentato al Filadelfia, insieme al direttore tecnico Vagnati, per assistere all’allenamento della squadra e caricare i giocatori in vista del cruciale impegno di sabato.