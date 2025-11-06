Il difensore irlandese di proprietà del Torino ha potuto finalmente registrare la sua prima apparizione in campionato

Il Torino nel corso della sessione estiva del calciomercato, oltre a fare investimenti con le operazioni in entrata ha anche optato per cedere qualche talento prezioso della Primavera per permettergli di acquisire esperienza nei campionati minori. Tra i vari giovani granata ad essere stati ceduti con la formula del prestito stagionale c’è anche Mullen. Il giovane irlandese ha guidato la difesa del Torino nello scorso campionato Primavera, distinguendosi come uno dei migliori del suo ruolo. Viste le sue buone potenzialità il Torino ha accettato la proposta del Mantova per cederlo momentaneamente in prestito per il corso della stagione stagione.

Un inizio difficile

Sebbene il Torino si aspettasse molto da Mullen nella sua esperienza in prestito, nei primi mesi del campionato il giocatore è parso spesso in difficoltà. Il classe 2005 prima del 29 ottobre non aveva infatti ancora registrato la sua prima apparizione in campionato. Dopo aver collezionato diverse panchine, Mullen è mancato dalla lista dei convocati del Mantova per qualche uscita, ma in occasione dell’incontro di campionato contro il Catanzaro, l’irlandese ha avuto la possibilità di esordire da titolare con la sua nuova squadra. Per il giovane difensore di proprietà del Torino non è stato un debutto positivo, dal momento che la squadra è uscita dal campo con un passivo di 3-1, anche se tutti i gol realizzati dagli avversari si sono registrati dopo l’uscita dal campo di Mullen.

La zona retrocessione

Il Mantova non ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi. Al momento la squadra allenata da Possanzini occupa il 18esimo posto di Serie B, posizione che comporterebbe l’immediata retrocessione alla fine del campionato. In 11 giornate i lombardi sono riusciti a conquistare 8 punti con altrettanti gol realizzati, dato che li rende il peggior attacco del campionato. L’esperienza di Mullen in prestito in questi primi mesi della stagione non è stata delle più positive, ma aver ritrovato finalmente il campo potrebbe permettergli di inserirsi nelle gerarchie della squadra per poi cercare di dare un contributo sempre maggiore al Mantova per centrare l’obiettivo salvezza.