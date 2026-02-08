Nel primo tempo contro la Fiorentina, tra i granata ha brillato Rafa Obrador, lo spagnolo è poi stato inaspettatamente sostituito

Buon primo tempo del Toro nella trasferta di Firenze, dove nella prima metà di gara i granata si sono imposti per 0-1 con la rete di Casadei. Nella ripresa però qualcosa è cambiato, non solo a livello mentale e fisico, ma anche proprio nella formazione. Infatti, nell’intervallo baroni ha deciso inaspettatamente di sostituire Obrador, uno dei migliori in campo fino a quel momento, al suo posto è entrato Pedersen. Seppur di primo acchito il cambio effettuato a inizio ripresa sia sembrato assurdo, la scelta non è stata tecnica, ma necessaria. Obrador ha infatti accusato un problema al polpaccio verso fine primo tempo e nell’intervallo l’allenatore granata ha scelto di prevenire e sostituirlo con Pedersen per non rischiare peggioramenti.

Pochi minuti prima del Toro

C’è da dire che ce lo si poteva aspettare che lo spagnolo arrivasse con una condizione fisica non al top, del resto Obrador ha totalizzato solo 3 presenze in Portogallo con il Benfica, di cui solo 1 in prima squadra. Il suo arrivo al Toro è ancora recente e sicuramente la forma del giocatore non è ancora al 100%.

Acquisto migliore della sessione

Tra i tanti nuovi “acquisti”, Obrador è quello che forse più ha messo in luce le sua qualità, specialmente a confronto con i suoi nuovi compagni di reparto. Non era una novità che il Toro fosse carente sulle corsie, l’ultimo giocatore che sulla fascia sinistra si era veramente distinto era stato Cristian Ansaldi, ma dopo l’argentino la corsia sinistra granata è sempre stata molto deficitaria. L’arrivo di Obrador dà speranza per il futuro, sempre che la società granata decida di riscattarlo al termine della stagione. Ora si resta in attesa di capire gli sviluppi del problema accusato contro la viola.