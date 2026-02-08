Toro.it

Il difensore camerunese nonostante i soli 35 anni di età ha annunciato pubblicamente il suo ritiro dal calcio tramite un’intervista

Si chiude a 35 anni la carriera calcistica di Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunese, protagonista anche in Serie A, ha vestito la maglia del Torino per quattro stagioni, dal 2017 al 2021, diventando nel tempo uno dei punti di riferimento della retroguardia granata.

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del suo ritiro, annunciato attraverso un’intervista rilasciata ad Afrofoot. L’ex granata ha spiegato così la scelta di dire addio al calcio giocato: “Ho detto a mia moglie che il giorno in cui non avessi più avuto la forza per alzarmi ogni mattina per l’allenamento, avrei chiuso la carriera. Quel momento è arrivato, quindi smetto. Una decisione maturata con lucidità e consapevolezza, che mette fine al percorso di un difensore che ha lasciato un segno importante anche sotto la Mole.

