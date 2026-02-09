Simeone contro la Fiorentina è tornato a giocare e considerata la prima presenza di febbraio è scattato l’obbligo di riscatto

La sfida contro la Fiorentina, oltre alla volontà del Torino di riacciuffare il risultato, ha rappresentato anche un appuntamento prezioso dal punto di vista dei rientri in campo.

Contro i viola è infatti tornato a disposizione uno dei giocatori che, nella prima parte di stagione, si era distinto come il migliore tra i granata. Simeone è tornato a calcare il terreno di gioco dopo quasi un mese di assenza, causata dall’infortunio che gli aveva impedito di prendere parte alle ultime quattro gare tra campionato e Coppa Italia. Con la prima presenza di febbraio, come da accordi, è anche scattato l’obbligo di riscatto dal Napoli. Il Torino dovrà versare 7 milioni più bonus.

Il recupero dall’infortunio

Il 13 gennaio, nel corso dei quarti di finale di Coppa Italia, il Cholito ha riportato un duro colpo che gli ha causato un trauma contusivo alla gamba sinistra. L’acciacco si è protratto per circa tre settimane, periodo durante il quale Simeone ha seguito un programma di recupero differenziato per accelerare il rientro in campo. Contro la Fiorentina si è così chiuso il suo periodo tra gli indisponibili: l’attaccante argentino è tornato finalmente a disposizione di Baroni.

Il Torino recupera il suo punto di riferimento

Il ritorno di Simeone rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per il Torino, che ritrova finalmente il suo punto di riferimento offensivo. La presenza del Cholito non solo aumenta le opzioni in attacco, ma offre anche maggiore equilibrio tattico e possibilità di far salire la squadra con più continuità. Baroni potrà contare su un giocatore capace di incidere sia come finalizzatore che come supporto alla manovra, uno degli elementi che è mancato al Torino nelle ultime settimane. Ora, con Simeone di nuovo a disposizione, il Torino potrà puntare a riprendersi i risultati perduti e distribuire meglio le responsabilità tra gli attaccanti.