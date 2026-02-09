Il marocchino contro la Fiorentina è tornato a competere sul campo dopo circa due settimane dall’infortunio rimediato contro la Roma

Oltre al punto ottenuto nel finale grazie alla rete di Maripan, il Torino contro la Fiorentina ha potuto sorridere per il ritorno in campo di giocatori che fino a pochi giorni fa non erano ancora a disposizione.

Su tutti, l’ingesso di Aboukhlal è stato uno degli eventi che ha condizionato in maniera positiva la prestazione del Torino. Il marocchino è infatti subentrato al posto di Lazaro, riuscendo a dare contributi decisamente più positivi rispetto all’esterno austriaco. Nei minuti avuti a disposizione nel finale, il “Cobra” ha creato costanti pericoli sulla corsia di sinistra, che in più occasioni hanno impensierito la retroguardia della Fiorentina.

Il recupero dall’infortunio

Aboukhlal, il 18 gennaio, è stato sostituito contro la Roma a causa di un risentimento distrattivo parziale ai flessori della coscia sinistra. L’infortunio ha tenuto il marocchino lontano dal campo per due settimane, impedendo così a Baroni di avere a disposizione il suo esterno nelle sfide contro Como, Lecce e Inter. Tuttavia, i tempi di recupero sono stati rispettati e ora Aboukhlal è pronto a tornare, potendo nuovamente ritagliarsi un ruolo nelle rotazioni. Con tutti i giocatori a disposizione, ogni interprete sarà chiamato a cercare di migliorarsi per risaltare agli occhi del tecnico e potersi così garantire un posto da titolare in campo

Le disponibilità sugli esterni

Con Aboukhlal nuovamente a disposizione, Baroni potrà ora contare su più di quattro esterni di ruolo. Oltre al marocchino, il tecnico granata avrà infatti a disposizione Pedersen, Lazaro e il neoacquisto Obrador. Già dalla sfida contro la Fiorentina, Aboukhlal si è rivelato uno dei migliori in campo e, nelle prossime uscite, il Torino potrà quindi tornare a beneficiare di un maggiore contributo in termini di spinta e qualità sulle corsie.