Per entrambi c’è l’interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra: le loro condizioni saranno monitorate

Interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia sinistra: questo l’esito degli esami a cui sono stati sottoposti Aboukhlal e Gineitis. Il giocatore ex Tolosa era stato costretto ad uscire anzitempo domenica, nel corso della sfida contro la Roma e lo stesso è accaduto al lituano, che dopo l’intervallo non è rientrato in campo.