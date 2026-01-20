Per entrambi c’è l’interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra: le loro condizioni saranno monitorate
Interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia sinistra: questo l’esito degli esami a cui sono stati sottoposti Aboukhlal e Gineitis. Il giocatore ex Tolosa era stato costretto ad uscire anzitempo domenica, nel corso della sfida contro la Roma e lo stesso è accaduto al lituano, che dopo l’intervallo non è rientrato in campo.
Siamo ampiamente coperti non ci sono problemi, speriamo ci siano i palloni quello mi preoccupa di più!!
Non fa niente, la squadra è ampiamente competitiva, soprattutto sulla corsia mancina.