Spesso citata da Petrachi, la lista di Serie A è tema centrale del mercato granata: ecco quali sono le cessioni e gli acquisti utili al Torino

In un mercato in cui si dovrà anche cedere per far posto ai nuovi arrivati, il ds Gianluca Petrachi ha spesso citato la lista di Serie A, che regolamenta la partecipazione dei giocatori dei vari club italiani al massimo campionato nazionale secondo specifiche normative, riguardanti provenienza ed età degli atleti.

La lista Serie A è composta da 25 giocatori per squadra, di cui 8 “formati in Italia” (ovvero cresciuti nel settore giovanile di una squadra italiana), 4 di questi 8 dovranno provenire dal settore giovanile del club di appartenenza. Il Torino non ha in questo caso giocatori cresciuti nel club (dunque i quattro slot sono vuoti): un esempio di giocatore che rientrava in questa lista è stato Buongiorno, cresciuto totalmente nelle giovanili granata. Per tutti i giocatori Under 22 (che non hanno compiuto i 23 anni al 31 dicembre della stagione in corso) , invece, non serve l’inserimento in lista. Il Torino può averne quanti ne vuole perché questi non occupano spazio in lista: da Gineitis a Casadei, da Dembélé a Njie, ecco alcuni esempi di Under 22. E questo vale anche per i Primavera che nel corso della stagione sono stati (e saranno) convocati.

La lista attuale del Torino

L’attuale lista del Toro è al completo: resterebbero al momento fuori Sazonov – inserito momentaneamente mentre Coco era in Coppa d’Africa – e Schuurs. Nel corso della sessione di gennaio la lista è modificabile in qualsiasi momento e quindi più volte il Torino potrebbe togliere o inserire giocatori a seconda della disponibilità, come accaduto con Sazonov.

Ad occupare i 4 posti dei giocatori formati in un club italiano sono Paleari, Masina, Biraghi e uno tra Asllani e Israel, con l’altro che ricopre un posto “classico”.

Una volta chiuso il mercato la lista dovrà essere definitiva: anche su Schuurs verranno fatte valutazioni in base alle sue condizioni per capire se avrà o meno un posto in lista.

Le cessioni che libererebbero dei posti

Tra i giocatori in uscita dal Toro, quelli che con un loro addio libererebbero dei posti comodi nella lista sarebbero sicuramente Nkounkou, che con un ritorno all’Eintracht lascerebbe vuoto il suo slot, Popa, che prossimo al trasferimento al Cluj lascerà libero il suo spazio, e quello di uno tra Biraghi, Asllani e Israel, con i 2 non partenti che rientrerebbero nella mini-lista dei 4 giocatori formati in Italia e il terzo che lascerebbe libero uno slot.

Ovviamente ci dovessero essere altre cessioni sarebbero tutte valide a questa causa (se riguardanti giocatori dai 23 anni in su). In poche parole, Petrachi con i nomi che sembrano essere in uscita, pur vendendo (o rispedendo al mittente) tutti riuscirebbe a liberare solamente 3 posti (a meno che non si acquistino giocatori formati in Italia, in quel caso le cessioni di Biraghi, Israel e Asllani sarebbero ancor più fondamentali.

Non sarà obbligatorio occupare un posto in lista: l’esempio è Obrador, che avendo meno di 23 anni non comporta alcun cambio in lista.