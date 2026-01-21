Ecco tutte le informazioni sul nuovo obiettivo di mercato dei granata: Jappert può diventare un nuovo difensore della rosa di Baroni

È un classe 2004 il nuovo obiettivo di mercato del Torino. Con la possibilità di arrivare a Ricardo che appare sempre più remota, a causa del mancato accordo tra le due società, la dirigenza granata ha iniziato a valutare con maggiore attenzione profili alternativi. In questo contesto, Kevin Jappert sembra ora il principale indiziato per rinforzare il reparto difensivo, rappresentando una soluzione giovane e in linea con le strategie di mercato del club.

La carriera

Kevin Jappert è un difensore argentino con doppio passaporto italiano. Dopo aver intrapreso la carriera tra i professionisti nell’Atlético Rafaela, da poco più di un anno milita nel Barracas Central, club che compete nella Primera División argentina. Nel 2024 si è messo in evidenza in Segunda División, collezionando 36 presenze e realizzando 4 gol. Alla luce del rendimento offerto, il classe 2004 è stato preso in prestito biennale dal Barracas fino al dicembre del 2026. Con la nuova maglia ha finora totalizzato 3 gol e un assist in 27 partite. Nonostante le buone prestazioni fornite, Jappert non ha partecipato alle ultime gare del Barrancas e per questo, un suo trasferimento potrebbe assecondare le volontà sia della società che del giocatore.

Le caratteristiche

Kevin Jappert, nato il 25 febbraio 2004, è un difensore alto 189 cm che nell’ultima esperienza della sua carriera si è distinto come centrale di destra in una difesa a tre, all’interno del 5-2-3 utilizzato dal Barracas Central nel corso dell’ultima stagione. Abituato a giocare in sistemi con tre centrali, Jappert rappresenta un profilo adatto anche al 3-5-2 di Baroni, potendo tornare a esprimersi in un modulo che lo vede al centro del reparto difensivo. Pur prediligendo il ruolo di braccetto di destra, nell’ultima stagione ha ricoperto tutte le posizioni della linea arretrata, dimostrando grande duttilità tattica e capacità di adattamento per rispondere alle esigenze dell’allenatore.