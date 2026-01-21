L’infortunio di Aboukhlal sarà un fattore rilevante nella valutazione di Baroni su chi saranno gli esterni titolari per le prossime giornate

Il Torino nonostante negli ultimi giorni abbia ritrovato Pedersen e acquisito in prestito un giocatore duttile come Obrador, dovrà cercare di sopperire all’assenza di Aboukhlal nelle prossime settimane.

Il cobra e Gineitis resteranno fermi ai box per almeno 3 o 4 partite, ma in loro assenza, Baroni potrà contare sui giocatori rimasti a disposizione. Nonostante Pedersen abbia da poco recuperato dall’infortunio, è verosimile che sarà lui il sostituto designato di Aboukhlal. Sebbene non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe, l’assenza del marocchino lo costringerà ad accelerare il suo recupero per poter garantire a Baroni almeno una coppia di esterni per le prossime giornate.

Pedersen e Lazaro tornano dal 1′ dopo quasi un mese

A seguito dell’infortunio di Pedersen, Baroni ha riadattato Aboukhlal a esterno di sinistra, spostando Lazaro a destra per permettere di portare avanti il 3-5-2 di riferimento. Tuttavia, l’infortunio del cobra costringerà Baroni a dover forzare il rientro di Pedersen dal primo minuto contro il Como. Sabato 24 gennaio l’austriaco e il norvegese potrebbero infatti tornare a competere insieme dopo quasi un mese dall’ultima volta, quando il Torino ospitò in casa il Cagliari.

L’opzione Obrador resta sullo sfondo

Dal momento che anche Pedersen non sta vivendo la sua forma fisica migliore, Baroni nei prossimi giorni valuterà se il norvegese potrà essere in grado di giocare tutti i minuti regolamentari della sfida contro i lariani. Se non dovesse essere così, il tecnico granata potrà valutare di dare subito spazio a Obrador. Il difensore in passato ha già ricoperto il ruolo di laterale e vista la condizione fisica precaria dei giocatori del Torino, non è escluso che lo spagnolo possa già scendere in campo con la maglia granata nella prossima giornata di campionato.