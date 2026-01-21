Ecco tutte le informazioni per acquistare i tagliandi per i biglietti validi per assistere all’incontro della 23a giornata contro il Lecce

In occasione della 23a giornata di campionato la squadra di Baroni domenica 1 febbraio alle 12.30 ospiterà il Lecce di Di Francesco all’Olimpico Grande Torino.

In occasione della prossima sfida in casa il Torino ha attivato delle promozioni per acquistare i biglietti. Nelle curve i tagliandi sono disponibili al prezzo di 25.00 euro oppure solamente a 15 euro per i possessori della tessera Cuore Granata. Nei Distinti, i biglietti Under 18 sono disponibili a soli 15 euro, mentre gli Under 14 possono entrare a 5 euro, se acquistati insieme a un biglietto intero. Nei Distinti Centrali, invece, il prezzo è di 19,90 euro per gli Under 18 e di 15 euro per gli Under 14. In Tribuna gli adulti entrano a partire da 29,9 euro, gli Under18 a 25 euro e gli Under14 a 15 euro.

Il 3 games pack

Oltre alle promozioni attive per assistere a Torino-Lecce, la società ha lanciato il 3 Games Pack, che consentirà di seguire anche le sfide contro Bologna e Lazio, oltre al match del primo febbraio, il tutto al prezzo di 39 euro.