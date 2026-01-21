Sfuma la trattativa per Ricardo del Botafogo: le sue condizioni fisiche non convincono. Spunta l’argentino Jappert

E’ ufficialmente sfumata l’operazione del trasferimento al Torino di David Ricardo, difensore classe 2002 del Botafogo. Il Torino ha puntato subito forte sul brasiliano, tenendolo nel mirino fino dai primi giorni di mercato e provando insistentemente e a più riprese ad accaparrarsi questo tanto atteso nuovo difensore. Un giocatore fisico e abbastanza duttile che pareva essere il profilo giusto per il Torino di Baroni che ha disperato bisogno di rinforzare il reparto arretrato.

Ricardo-Torino, si chiude la trattativa

Nella scorsa settimana, però, la trattativa si è congelata, complici i molteplici rifiuti della società brasiliana alle offerte ufficiali del Torino e l’inserimento della Dinamo Mosca, disposta ad accettare anche le richieste del Botafogo per una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

E così il Torino ha deciso di mollare la presa anche perché non pienamente convinta delle condizioni del giocatore.

Occhi in Argentina

A Baroni serve però un difensore e serve subito, anche perché Masina è uscito malconcio dalla finale di Coppa d’Africa e la situazione Maripan (accantonato per 2 partite consecutive in panchina ma che comunque resta un titolare) lascia ancora parecchi punti interrogativi. Da qui la virata su Kevin Jappert, difensore centrale classe 2004 che milita nel Barracas. Dal Brasile all’Argentina, dunque. Il nemico, però, sembra essere come sempre la fretta.