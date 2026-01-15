Sa di ennesima beffa la trattiva riguardante David Ricardo del Botafogo, arriva il possibile sorpasso dalla Russia

La sensazione della solita storia che si ripete aleggia già nell’aria di Torino, l’ormai interminabile trattativa intrapresa da Petrachi per portare in granata il difensore brasiliano David Ricardo del Botafogo non è ancora giunta al termine e tutte le ultime offerte ufficiali inviate dalla società piemontese sono state rispedite al mittente. Inoltre, da poco si è aggiunta una contendente al giocatore, la Dinamo Mosca, che sembrerebbe intenzionata a sorpassare la concorrenza del Toro e ad accaparrarsi il cartellino del classe 2002.

Non c’è intesa sulla percentuale sulla rivendita

Quello che in questo momento blocca il Torino, che si ricorda essere forte di accordo con il giocatore, è la mancanza di un’intesa per quanto concerne la percentuale sull’eventuale futura rivendita del difensore. Il Botafogo richiederebbe una percentuale di incasso in caso di cessione futura di Ricardo, il che non convince la dirigenza granata. Mentre il Torino ragiona a riguardo, però, la Dinamo Mosca pare intenzionata ad accettare anche questa condizione, proponendo un’offerta di 6,5 milioni di euro più il 20% sul prezzo del futuro trasferimento. I granata rischiano il sorpasso definitivo dalla Russia e devono scegliere in fretta.

Il Toro ha attivi più fronti

In caso il Toro dovesse rinunciare all’acquisto del brasiliano, si riaprirebbero con prepotenza le piste per ora accantonate, a partire da quella per Marianucci, passando per le indiscrezioni su Coppola del Brighton e Carboni del Monza. Insomma, il Toro ha anche altre strade percorribili, ma deve scegliere velocemente e non perdere tempo, per consegnare al più presto un difensore a Baroni, mentre sulla fascia sempre più vicino l’arrivo dal Benfica di Obrador.