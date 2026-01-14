Bianacy Balcot si sposta dalla Ternana al Mantova, rimanendo in prestito per conto della società granata

Il mercato in entrata e in uscita del Toro non è ancora decollato ma in tanto Petrachi sposta un giocatore da una città all’altra: è infatti notizia delle ultime ore, quasi certo il passaggio di Bianay Balcot, terzino classe 2005 di proprietà del Torino, dalla Ternana (squadra in cui è in prestito da inizio stagione) al Mantova, il francese rimane comunque di proprietà della società granata a tutti gli effetti.