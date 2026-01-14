Toro.it

Bianacy Balcot si sposta dalla Ternana al Mantova, rimanendo in prestito per conto della società granata

Il mercato in entrata e in uscita del Toro non è ancora decollato ma in tanto Petrachi sposta un giocatore da una città all’altra: è infatti notizia delle ultime ore, quasi certo il passaggio di Bianay Balcot, terzino classe 2005 di proprietà del Torino, dalla Ternana (squadra in cui è in prestito da inizio stagione) al Mantova, il francese rimane comunque di proprietà della società granata a tutti gli effetti.

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.

TAG:
calciomercato home

ultimo aggiornamento: 14-01-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Claciomercato Serie A, fatta per Raspadori all’Atalanta, la Roma vira su Malen