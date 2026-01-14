L’Atalanta sorpassa la Roma per l’ex-Napoli, intanto i giallorossi , l’Inter e il Milan si muovono sul mercato per nuovi colpi

E’ fatta per l’arrivo di Giacomo Raspadori all’Atalanta, il giocatore ormai ex-Ateltico Madrid ha svolto in giornata le visite mediche a Milano e si attende l’ufficialità del suo trasferimento. Il club bergamasco si è aggiudicato il cartellino del classe 2000 tanto desiderato anche dalla Roma di Gianpiero Gasperini, 23 milioni nelle casse spagnole, di cui 22 di parte fissa e 1 di bonus. La stessa Roma si muove per un nuovo attaccante e punta tutto su Malen dell’Aston Villa, trattativa da circa 27 milioni di euro in chiusura. L’Inter invece offre 4 milioni di euro più bonus per Mlacic dell’Hajduk Spalato, mentre il Milan mette nel mirino Goretzka del Bayern Monaco.

Il mercato delle piccole: Pisa, Genoa e Verona

Nel frattempo, movimento sul mercato anche nei piani bassi della classifica di Serie A: il Pisa acquista di Rosen Bozhinov per 5 milioni di euro dall’Anversa, difensore bulgaro classe 2005. Il Genoa chiude finalmente la lunga trattativa per il portiere Bento dell’Al-Nassr, il brasiliano arriva in prestito per 6 mesi con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Il Grifone si prepara anche a chiudere per Dagasso del Pescara. Il Verona invece mette nel mirino Pedro Felipe della Juventus next-gen.

Chiesa spinge per il ritorno in bianconero

Continuano invece le voci di un possibile ritorno alla Juventus dell’italiano Federico Chiesa, ora giocatore del Liverpool, ma che sembrerebbe voler ritornare nel club bianconero. Il Liverpool vuole venderlo a titolo definitivo e la Juve resta dubbiosa su questo aspetto, allo stesso tempo il giocatore parrebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di ritornare alla Continassa. La Juve tiene d’occhio anche Maldini e Gudmundsson come alternative. Sempre a proposito di vecchie conoscenze bianconere è ufficiale il ritorno da Febbraio, come dirigente tecnico della Fiorentina, dell’ex-dirigente juventino Fabio Paratici.