Tribuna con l’Udinese, in Coppa è rimasto a Torino: è tra i giocatori che rientreranno dal prestito

Tribuna con l’Udinese, panchina contro l’Atalanta, mancata convocazione contro la Roma in Coppa Italia. La storia granata di Nkounkou è già finita: il terzino che aveva appena recuperato dal suo infortunio e si trovava dunque pronto a riprendere la sua posizione nelle gerarchie di Baroni. Il francese in prestito dall’Eintracht Francoforte aveva dimostrato grande velocità e atletismo, che mancava da tempo sull’out di sinistra granata, eppure aveva anche dimostrato numerose lacune dal punto di vista di tecnico, probabilmente queste ultima non hanno convinto a pieno il tecnico fiorentino e il direttore tecnico Gianluca Petrachi, che ieri ha specificato come non rientra più nei piani.

Troppe poche presenze per il riscatto

Le condizioni per il riscatto di Niels Nkounkou sono in questo momento molto lontane dall’essere raggiunte: le presenze previste non sono ancora state raggiunte, fino ad oggi sono state solo 7 le apparizioni in campionato, di cui solo tre per la durata minima di 45′, ovvero le tre partite giocate da titolare contro Parma, Napoli e Lecce, inoltre gli infortuni l’hanno fatta da padroni in questa prima metà di Serie A appena completata. Il francese tornerà in Germania.

Il problema degli acquisti dell’ultimo giorno

Niels Nkounkou è arrivato al Toro l’ultimo giorno della sessione estiva, non una novità per il popolo granata, abituato da tempo a vedere arrivare numerosi acquisti nelle ultime ore delle rispettive finestre di calciomercato. Allo stesso tempo, molto spesso, queste numerose trattative last minute si sono rivelate problematiche e non hanno portato i frutti desiderati. Il caso del francese non è il primo e fa ben intendere come il Toro necessiti di rivoluzione sul mercato, Petrachi è pronto a portare nuovi giocatori promettenti a Baroni, nonostante per ora non vi siano indiscrezioni su esterni sinistri in orbita granata.