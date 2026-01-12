Continuano le trattative tra Torino e Botafogo: i granata inseguono il club brasiliano per trovare l’offerta giusta

Sono passate quasi due settimane dall’inizio della trattativa tra Torino e Botafogo per il possibile trasferimento in Europa di Ricardo.

Negli ultimi giorni, il club brasiliano ha ribadito le proprie condizioni: cedere il giocatore solo a titolo definitivo, con una cifra non inferiore agli 8 milioni di euro. Dopo aver sondato la possibilità di un prestito, il Torino ha inoltrato una nuova proposta per l’acquisto definitivo, ma il Botafogo ha risposto con un nuovo rifiuto.

Il Torino insegue Ricardo

Dopo il recente rifiuto del club brasiliano, il Torino dovrà presentare una nuova offerta al Botafogo per cercare di raggiungere un accordo definitivo per Ricardo. L’ultima proposta da 6 milioni, bonus compresi, non ha soddisfatto il “Fogão”, e per questo Petrachi dovrà rimettersi al lavoro per provare a portare in rosa un giovane difensore di qualità, in grado di sopperire alla limitata disponibilità di interpreti nel reparto difensivo. Per Baroni, l’arrivo di un nuovo giocatore in grado di poter dare profondità al reparto è fondamentale, dal momento che eventuali futuri infortuni o assenze potrebbero mettere in seria difficoltà il Torino.

Accordo trovato con il giocatore

Per ogni giovane calciatore, l’opportunità di competere in Europa rappresenta un primo trampolino di lancio verso una carriera nelle squadre più importanti del panorama mondiale. Nelle ultime settimane, il Torino ha offerto a Ricardo la possibilità di avvicinarsi a quel sogno: oltre alle trattative con il Botafogo, i granata hanno già contattato il giovane difensore proponendogli un contratto per giocare nel campionato di massima serie italiano.

Tra il Torino e il giocatore sembra essere stata trovata un’intesa, ma l’ostacolo principale resta il club brasiliano. Nei prossimi giorni Ricardo tenterà di convincere il Botafogo a proseguire i colloqui con il Torino per completare la trattativa e trasferirsi così in Europa per confrontarsi con un nuovo stile di gioco competitivo come quello della Serie A.