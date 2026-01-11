Il Torino e il difensore classe 2002 sembrano aver trovato la giusta intesa, i granata dovranno ora trattare con il club per il trasferimento

La trattativa tra Torino e Botafogo potrebbe essere arrivata a una svolta. Dopo giorni di continui contatti, i granata hanno ufficialmente effettuato una nuova proposta al club brasiliano per ottenere il cartellino di David Ricardo a titolo definitivo.

Negli ultimi giorni la distanza tra i due club sembrava essere ancora significativa: il desiderio dei granata di rinforzare la rosa con un giocatore in prestito e la volontà del Botafogo di monetizzare una possibile uscita hanno rallentato lo svolgersi della trattativa. Tuttavia, il Torino ha finalmente deciso di proporre un’offerta intorno ai 7 milioni, bonus compresi, per ottenere un nuovo rinforzo per la difesa a titolo definitivo.

Accordo trovato tra il Torino e Ricardo

Negli ultimi giorni, oltre alle trattative con la società, il Torino ha portato avanti i contatti con Ricardo, e tra le due parti sembra essere stata trovata un’intesa. Club e giocatore sembrano infatti aver trovato un accordo, un passo importante che potrebbe far sorgere ottimismo per l’esito della trattativa. Con la possibilità di andare a giocare in Europa, e un accordo già trovato con un club di Serie A, Ricardo potrebbe agire da catalizzatore per spingere il Botafogo ad accettare la proposta del Torino e permettere a tutte le parti in causa di raggiungere il proprio obiettivo.

Il Torino attende il Botafogo

Nei prossimi giorni continueranno i contatti tra le due società, ma adesso, il pallino del gioco è in mano al Botafogo, che nelle prossime ore valuterà la nuova offerta del Torino per decidere se concludere positivamente o prolungare la trattativa per ottenere condizioni migliori per il trasferimento. L’interesse della squadra granata è chiaro: trovare un giovane giocatore di qualità da inserire nella rosa per permettere a Baroni di poter contare su una rosa più profonda e competitiva per il resto della stagione.