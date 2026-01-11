Roma: ultimatum Raspadori, Pressing su Dragusin

Prosegue la sessione di calciomercato invernale in Serie A, parecchie operazioni in ballo sia in entrata che in uscita. Rimane attiva nel mercato d’entrata la Roma di Gasperini, che è ancora alla ricerca del primo acquisto della sessione invernale da regalare al tecnico ex Atalanta. Non è una novità l’interesse della squadra della capitale per Giacomo Raspadori, attualmente in forza all’Atletico Madrid dove però sta trovando poco spazio. Dopo una lunga trattativa, iniziata ormai da quasi un mese, la società giallorossa conta di essere entrata nella fase conclusiva del negoziato in un verso o nell’altro. Il trequartista ex Napoli dovrebbe prendere una decisione nella giornata di oggi, tra chi pensa si sia preso troppo tempo e chi invece attende con ansia il suo arrivo nella capitale. I giallorossi sono interessati anche a infoltire il pacchetto difensivo e tra i nomi più caldi c’è quello di Radu Dragusin. Attualmente in forza al Tottenham, il terzino ex Juve non ha trovato molto spazio e vuole giocare di più. Anche se alcune indiscrezioni riportino una risposta negativa del club inglese circa la sua partenza, la Roma rimane in forte pressing.

Lookman, Bove e il ritorno di Chiesa

Federico Chiesa può tornare in Italia e più precisamente alla Juventus. Dopo varie voci circa un suo possibile ritorno in Serie A, che lo hanno accostato anche a Roma e Napoli, l’attaccante del Liverpool ha dato la sua disponibilità a un ritorno alla Juventus e dei colloqui con l’entourage del giocatore saranno previsti nelle prossime settimane. A Bergamo, invece, riportano che Il Fenerbache è piombato su Lookman. L’attaccante nigeriano, dopo il putiferio estivo, sarebbe dunque di nuovo vicino a lasciare l’Atalanta. Spostandoci più al centro dell’Italia, Edoardo Bove dopo aver risolto il contratto con la Roma è pronto a ripartire dall’Inghilterra, la trattativa con il Watford è, infatti, nella fase conclusiva.