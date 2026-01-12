Il Torino continua a guardarsi intorno per il mercato invernale e i nomi dei centrocampisti di Lazio e Cagliari restano i più caldi

Proseguono le valutazioni per Prati e Belahyane, i più attenzionati dai granata in questa sessione di mercato. Due giocatori dalle caratteristiche diverse ma comunque essenziale per il Torino. Come detto da Petrachi, tra le priorità della società granata c’è infatti l’acquisto di un centrocampista.

Prati, di nuovo nel mirino granata

Il primo dei due, attualmente in forza al Cagliari, è seguito dal Torino ormai da tempo ma una serie di scelte societarie non hanno mai permesso l’affondo decisivo. Si ripropone, dunque, il nome di Prati che il Toro ha imparato a conoscere ancora meglio per via del gol rifilato dal giocatore, proprio contro il Toro, alla 17a giornata di serie A. Al netto della difficoltà della trattativa in virtù del minutaggio crescente proprio da quella partita, i granata hanno bisogno di piazzare qualche colpo in us ita per poter intavolare una trattativa. Tra i principali indiziati presenzia sicuramente Asllani, oramai fuori dal progetto del Torino che insieme all’Inter cerca una soluzione ideale sia per il ragazzo che per la società granata.

Ilic-Belahyane: intreccio di mercato

Il secondo centrocampista particolarmente seguito dal Torino è Belahyane, centrocampista biancoceleste già allenato da Baroni ai tempi del Verona. Centrocampista classe 2004 dalla tecnica eccellente e con buone capacità di inserimento, caratteristiche che fanno gola al Torino e non solo, siccome nelle ultime ore si è registrato un interessamento del Nizza. Il Torino però, come nel discorso riguardo Prati, deve operare anche in entrata per sfoltire il reparto di centrocampo e inserire pedine funzionali al gioco di Baroni. Ivan Ilic, dunque rappresenta un’altra possibile partenza e chissà se non proprio verso la capitale. E’ infatti noto l’apprezzamento di Maurizio Sarri nei suoi confronti, interesse che il Torino potrebbe utilizzare a suo vantaggio nell’affare Belahyane.