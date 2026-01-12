Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della seconda parte di stagione

Nelle ultime ore sono state molte le squadre di Serie A ad aver intrapreso e concluso diverse trattative di mercato.

In data odierna infatti, il Lecce ha comunicato e ufficializzato l’arrivo di Sadiq Fofana all’interno della propria rosa. La squadra pugliese, dopo aver condotto una prima parte di stagione discreta ha voluto rinforzare il proprio tasso tecnico per assicurarsi la possibilità di centrare l’obiettivo salvezza. Il difensore classe 2003 dopo essere cresciuto nel vivaio del Bayern Leverkusen ha proseguito la sua carriera in Austria, e dopo aver disputato le ultime due stagioni al Grazer, è ora pronto per approdare in Serie A.

La Roma punta un attaccante della Ligue 1

Nonostante Roma e Marsiglia abbiano avviato i contatti già da diversi giorni per un possibile trasferimento, soltanto nelle ultime ore la trattativa per Robinio Vaz ha registrato una concreta accelerazione. L’attaccante classe 2007 è uno dei giovani talenti francesi che, nell’ultimo periodo, ha attirato l’attenzione di diversi club. Su tutti, però, la Roma sembra essere in vantaggio rispetto alla concorrenza. Il giovane potrebbe diventare il primo rinforzo della rosa di Gasperini in questa sessione di mercato, anche se al momento le due società sono ancora al lavoro per individuare la formula più adatta al trasferimento.

Sfida tra Lazio e Bournemouth per Toth

La Lazio, tornata a poter agire liberamente sul mercato sembra aver puntato un nuovo obiettivo per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. I biancocelesti avrebbero infatti messo gli occhi su Alex Toth, il giovane centrocampista del Ferencvaros. Il classe 2005 è uno dei nomi più caldi del mercato, dal momento che anche un club di Premier League sembra essere sulle sue tracce. Al momento, la Lazio non sembra essersi avvicinata ad aver trovato un accordo favorevole per il giocatore, ma il possibile inserimento del Bournemouth nella trattativa potrebbe spingere la squadra della capitale ad accelerare i contatti.