Il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato poco prima dell’inizio di Verona-Torino al Bentegodi
A pochi minuti da Verona-Torino il ds Perachi ha parlato di mercato: “Cerchiamo di cambiare qualcosina. Con il 3-5-2 dovremo portare qualche giocatore funzionale. Vorrei ricordare che il Torino ha già 30 giocatori a libro paga, di cui 3 fuori lista. Questa lista non la considerano tutti, ma per ogni giocatore che voglio far entrare devo farne uscire uno, una cosa che penalizza. Devo lavorare su questo e anche lavorare sul fare altro al di là di questa necessità”.
Sulle priorità e sulla possibilità di arrivare a un centrale, un centrocampista e un esterno, Petrachi ha confermato: “Sì, di base dovrebbero essere queste le priorità. Dobbiamo anche capire cosa succede con Schuurs, un giocatore lungodegente che stiamo cercando di forzare per capire se riuscirà ad essere dei nostri I ruoli comunque sono quelli. Non è semplice a gennaio, un mercato complicato, ma vivo giorno e notte per cercare di portare qualche miglioria al Torino”.
Su un eventuale rivoluzione, Petrachi ha detto: “C’è da cambiare un pochino, da mandare via qualche giocatore che è a fine corsa e far arrivare qualcuno con delle motivazioni, provando a fare qualcosa in più. Abbiamo un campionato davanti che si di dimostra molto competitivo. Già da gennaio dobbiamo iniziare, possibilmente, a migliorare anche la speranza dei tifosi. Farò il massimo per far sì che il Toro si riprenda quello che merita”.
Abbiamo bisogno di un presidente perché da 20 anni abbiamo un TDC. Come giocatori abbiamo bisogno di un braccetto difensivo con piede mancino, un esterno al posto di Lazaro perché al posto di Pedersen abbiamo Aboukhal che è bravo, un regista perché Asllani è poca cosa e Ilkhan non è… Leggi il resto »
Miracolato
Sono due stagioni ed un pezzo che il giocatore e fuori, sei stu.pi.do come ti ha preceduto?
Carie paiasu cuntabale vattene