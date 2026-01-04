Il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato poco prima dell’inizio di Verona-Torino al Bentegodi

A pochi minuti da Verona-Torino il ds Perachi ha parlato di mercato: “Cerchiamo di cambiare qualcosina. Con il 3-5-2 dovremo portare qualche giocatore funzionale. Vorrei ricordare che il Torino ha già 30 giocatori a libro paga, di cui 3 fuori lista. Questa lista non la considerano tutti, ma per ogni giocatore che voglio far entrare devo farne uscire uno, una cosa che penalizza. Devo lavorare su questo e anche lavorare sul fare altro al di là di questa necessità”.

Sulle priorità e sulla possibilità di arrivare a un centrale, un centrocampista e un esterno, Petrachi ha confermato: “Sì, di base dovrebbero essere queste le priorità. Dobbiamo anche capire cosa succede con Schuurs, un giocatore lungodegente che stiamo cercando di forzare per capire se riuscirà ad essere dei nostri I ruoli comunque sono quelli. Non è semplice a gennaio, un mercato complicato, ma vivo giorno e notte per cercare di portare qualche miglioria al Torino”.

Su un eventuale rivoluzione, Petrachi ha detto: “C’è da cambiare un pochino, da mandare via qualche giocatore che è a fine corsa e far arrivare qualcuno con delle motivazioni, provando a fare qualcosa in più. Abbiamo un campionato davanti che si di dimostra molto competitivo. Già da gennaio dobbiamo iniziare, possibilmente, a migliorare anche la speranza dei tifosi. Farò il massimo per far sì che il Toro si riprenda quello che merita”.