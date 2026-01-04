Hellas Verona-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Giornata numero 18 di Serie A 2025/2026: Hellas Verona-Torino. Paolo Zanetti contro Marco Baroni. Il Verona ha perso per 3-0 a San Siro contro il Milan la scorsa partita e vuole rialzarsi, trovandosi ancora in zona retrocessione. Torino che invece ha deluso in casa perdendo per 2-1 contro il Cagliari. Sono state così interrotte le vittorie dopo Cremonese e Sassuolo. Ora il Verona: calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 4 gennaio 2026. Segui la diretta su Toro.it.

Verona-Torino: la diretta

10’AMMONIZIONE Torino. ammonito Paleari per perdita di tempo

9′ Respira il torino dopo una fase di gara difficile per merito del pressing alto del Verona. Maripan guadagna una rimessa dal fondo dopo un duello con Mosquera

6′ Adesso è il Verona a rendersi pericoloso, il Torino in difficoltà

3′ Il Verona parte meglio e si propone con Orban ma la difesa granata è attenta

1′ Inizia il secondo tempo, muove palla il Verona

1′ DOPPIA SOSTITUZIONE VERONA: Escono Al Musrati e Oyegoke ed entrano Orban e Gagliardini

SECONDO TEMPO

48′ Finisce il primo tempo tra qualche fischio del Bentegodi. Ottima prova per ora dei granata che partono meglio trovando subito la rete del vantaggio.

43′ Ancora Simeone, che prova a impensierire da lontano Montipò ma non da la forza necessaria al pallone. Buon guizzo ancora una volta di Aboukhlal che questa volta da rimessa laterale approfitta di un errore difensivo e da il via all’azione granata

42′ Angolo procurato da Aboukhlal che entra in area di rigore e tira addosso al difensore. Dalla bandierina andrà Lazaro

40′ saranno 3 minuti di recupero

40′ Partita importante di Vlasic, che non sta sbagliando un tocco fino ad adesso dettando bene i tempi di gioco ai compagni e risultando sempre pericoloso in zona offensivo

39′ Grandissimo intervento difensivo di Ilkhan, difensore aggiunto per il Torino, che intercetta un cross insidioso in area di rigore

37′ Partita ancora aperta, tutte e due le squadre sbagliano e concedono molto

36′ Si propone davanti anche il Verona con Giovane, ma Coco è attento e recupera palla

35′ Il Torino avanza con Adams che prova a imbucare in area di rigore per Vlasic, la difesa spazza via

32′ Occasione Toro! Aboukhlal pesca nello spazio Gineitis che mette in mezzo un ottimo pallone, difesa avversaria immobile ma il Toro non approfitta

30′ Il Torino gestisce la palla, quando siamo a 15 minuti dalla fine del primo tempo

28′ Ottima prova per ora di Aboukhlal che in un ruolo inedito sta convincendo a suon di recuperi e incursioni offensive

27′ La gara riprende con Ilkhan pienamente ristabilito

26′ Il gioco è momentaneamente fermo a causa di una brutta caduta di Ilkhan a seguito di uno scontro di gioco

25′ Il Verona si propone in avanti e guadagna una rimessa laterale in zona offensiva

23′ Altra occasione per i granata, Ismajli imbuca per Aboukhlal con un ottimo pallone, ma questo commette fallo sul portiere avversario

22′ Un inizio convincente del Torino che sta mettendo alle strette il Verona con un pressing alto e numerose occasioni da rete

20′ Ancora Toro! ancora una volta pericolosi i granata prima con Vlasic, il cui pallone viene parato con i piedi da Montipò, poi con Adams che in rovesciata spedisce a lato

19′ Occasione Toro! Montipò con un intervento prodigioso toglie il pallone sotto la traversa. Ci ha provato Lazaro da fuori area

17′ Tanti errori in questa fase della partita, soprattutto di natura tecnica, da parte di entrambe le squadre. Dovuti anche alla pressione asfissiante delle due formazioni

16′ Buona incursione di Vlasic che si immola verso la porta avversaria ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

14′ Serie di errori per i granata, prima di Ilkhan e poi di Vlasic che rischiano di farla grossa regalando per due volte a Giovane il pallone nei pressi dell’area di rigore, la difesa granata spazza via

13′ Il Verona si fa vedere davanti e guadagna un calcio d’angolo

10′ GOOOOOOL! Simeone approfitta di un retropassaggio sbagliato di Bernede, il Cholito intercetta e si immola verso Montipò e deposita la rete del vantaggio granata. Gol dell’ex per Simeone

8′ Possesso palla del Verona che dopo un inizio difficile, per merito del Torino, sta prendendo le giuste misure

6′ Si vede anche il Verona con Giovane, che scaglia un tiro da fuori area bloccato con agio da Paleari

4′ Aboukhlal! altra occasione del Toro, Ilkhan serve il marocchino che di testa deposita il pallone fuori

3′ Altra occasione Toro! Mucchio in area di rigore del Verona, dove prima Vlasic e poi Maripan non riescono a concludere a rete

3′ Ancora occasione granata, Adams guadagna un calcio d’angolo, buon inizio del Toro

2′ Toro parte forte subito in avanti, i granata gestiscono bene il giro palla

1′ Adams subito pericoloso! Tiro da fuori area che finisce a lato

1′ Partiti! Incomincia la sfida, il primo pallone lo muoverà il Torino

PRIMO TEMPO

Verona-Torino 0-0: il tabellino

Marcaori: pt 10′ Simeone

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)

Verona-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita di Serie A Verona-Torino sarà visibile non solo su DAZN, ma anche su SKY. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.

Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disp. Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bradaric, Cham, Niasse, Gagliardini, Kastanos, Harroui, Santiago Yellu, Sarr, Orban. All. Zanetti.

Torino: (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal, Vlasic; Simeone, Adams. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Tameze, Dembélé, Anjorin, Asllani, Casadei, Biraghi, Njie, Zapata. All. Baroni.

Verona-Torino: il prepartita

Ore 17.48 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: fra poco l’annuncio delle formazioni e il fischio d’inizio.

Ore 17.25 Sul terreno del Bentegodi i giocatori sono in campo per il riscaldamento: fra poco più di mezz’ora l’inizio della sfida, mentre lo stadio va via via riempiendosi. Si scaldano anche arbitro e assistenti.

Ore 17.05 Annunciate le formazioni ufficiali: due sorprese in quella granata perché dal 1′ ci sono Ilkhan, al posto di Asllani, e Aboukhlal, che vista l’emergenza sulle fasce agirà da esterno di sinistra.

Ore 16.45 I pullman delle due squadre sono arrivati al Bentegodi: fra poco la classica ricognizione, poi l’inizio delle operazioni di riscaldamento. Attese anche le formazioni delle due squadre.

Ore 16.00 Mancano due ore esatte al calcio d’inizio di Hellas Verona-Torino. Si gioca allo Stadio Marcantonio Bentegodi. A breve in zona stadio sono attesi i bus delle due squadre. Intanto iniziano i primi movimenti logistici allo stadio e qualche tifoso è già pronto ad entrare.