Sintesi e commento di Verona-Torino: nel primo tempo la sblocca Simeone, uno degli ex di giornata, Lazaro sfiora il raddoppio

Per la sfida del Bentegodi, trovatosi senza due esterni su quattro, Baroni sceglie di tenere Biraghi in panchina e lancia dal 1′ Aboukhlal. Sorpresa anche in mezzo al campo perché c’è Ilkhan al posto di Asllani. Ci sono Simeone e Adams in avanti dal 1′ e dopo pochi secondi il Cholito prova a sorprendere Montipò, con una conclusione che però si spegne fuori. L’inizio dei granata è veemente e il Verona è un po’ sorpreso dagli avversari. Al 3′ ancora Simeone viene chiuso dalla difesa veneta, mentre al 4′ è Maripan a non trovare la giusta deviazione sul passaggio di Vlasic. Prova a venire fuori la squadra di Zanetti, sfruttando la qualità di Giovane, ma è il Torino a passare in vantaggio con l’ex Simeone. Retropassaggio rischioso di Bernede, Nelsson viene mandato in contrattempo e non riesce a deviare il pallone, così il Cholito davanti a Montipò non può sbagliare. La risposta dei gialloblù non è efficace e il Torino sfiora il raddoppio: il portiere dei veneti devia in angolo la conclusione di Lazaro da fuori area. Quando la squadra di Zanetti si affaccia dalle parti di Paleari lo fa con poca convinzione, mentre è il Torino a fare la partita, nonostante Montipò non venga chiamato in causa come accaduto nella prima parte del primo tempo.