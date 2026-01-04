Toro.it

Ecco le scelte di Zanetti e Baroni: senza Pedersen e Nkounkou, Baroni sceglie Aboukhlal

Il Torino si appresta a scendere in campo contro il Verona e non mancano novità nella formazione granata. Vista l’emergenza sulle fasce, a causa degli infortuni di Pedersen e Nkounkou, Baroni lancia Aboukhlal dal primo minuto, l’altra grande novità è la presenza di Ilkhan che prende il posto di Asllani. Davanti confermata la coppia Adams-Simeone. Per quanto riguarda il Verona, Zanetti sceglie Mosquera al fianco di Giovane, dunque, iniziale panchina per Orban.

Verona-Torino, le formazioni ufficiali

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disp. Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bradaric, Cham, Niasse, Gagliardini, Kastanos, Harroui, Santiago Yellu, Sarr, Orban. All. Zanetti.

Torino: (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal, Vlasic; Simeone, Adams. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Tameze, Dembélé, Anjorin, Asllani, Casadei, Biraghi, Njie, Zapata. All. Baroni.

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Asllani di ritorno all’ Inda

thethaiman
thethaiman
1 ora fa
Reply to  Berggreen

L’Inda non lo vuole neanche a naso, se trovano una soluzione altrove bene sennò rimane in groppa al TDC

cari53
cari53
1 ora fa

Un po’ in confusione Barone …

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
1 ora fa
Reply to  cari53

Molto in confusione

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Scoppia cairese di mer.da

