Ecco le scelte di Zanetti e Baroni: senza Pedersen e Nkounkou, Baroni sceglie Aboukhlal

Il Torino si appresta a scendere in campo contro il Verona e non mancano novità nella formazione granata. Vista l’emergenza sulle fasce, a causa degli infortuni di Pedersen e Nkounkou, Baroni lancia Aboukhlal dal primo minuto, l’altra grande novità è la presenza di Ilkhan che prende il posto di Asllani. Davanti confermata la coppia Adams-Simeone. Per quanto riguarda il Verona, Zanetti sceglie Mosquera al fianco di Giovane, dunque, iniziale panchina per Orban.

Verona-Torino, le formazioni ufficiali

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disp. Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bradaric, Cham, Niasse, Gagliardini, Kastanos, Harroui, Santiago Yellu, Sarr, Orban. All. Zanetti.

Torino: (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal, Vlasic; Simeone, Adams. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Tameze, Dembélé, Anjorin, Asllani, Casadei, Biraghi, Njie, Zapata. All. Baroni.