Ecco i giocatori convocati da Baroni e Zanetti per il match del Bentegodi di domani pomeriggio alle 18:00
Un Torino ferito dalla sconfitta casalinga per mano del Cagliari, si prepara a fare visita al Verona allo stadio Bentegodi. I gialloblù arrivano dalla netta sconfitta di San siro contro il Milan dopo le due vittorie consecutive contro Atalanta e Fiorentina. I granata perdono Ivan Ilic che non potrà prendere parte alla gara a causa di un problema fisico: il serbo, come già col Cagliari, non sarà nell’elenco dei convocati.
Verona-Torino, i convocati di Zanetti
Ecco i 25 convocati di Zanetti:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap
Centrocampisti: Yellu, Serdar, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Fallou, Al Musrati
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Kastanos, Mosquera
Verona-Torino, i convocati di Baroni
In attesa di comunicazione