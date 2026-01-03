Toro.it

Ecco i giocatori convocati da Baroni e Zanetti per il match del Bentegodi di domani pomeriggio alle 18:00

Un Torino ferito dalla sconfitta casalinga per mano del Cagliari, si prepara a fare visita al Verona allo stadio Bentegodi. I gialloblù arrivano dalla netta sconfitta di San siro contro il Milan dopo le due vittorie consecutive contro Atalanta e Fiorentina. I granata perdono Ivan Ilic che non potrà prendere parte alla gara a causa di un problema fisico: il serbo, come già col Cagliari, non sarà nell’elenco dei convocati.

Verona-Torino, i convocati di Zanetti

Ecco i 25 convocati di Zanetti:

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo

Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap

Centrocampisti: Yellu, Serdar, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Fallou, Al Musrati

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Kastanos, Mosquera

Verona-Torino, i convocati di Baroni

In attesa di comunicazione

Ivan Ilic of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
