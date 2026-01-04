La probabile formazione del Verona di Paolo Zanetti per la sfida contro il Torino di Marco Baroni di questa sera

Dopo aver chiuso il 2025 perdendo a San Siro contro il Milan per 3-0, torna in campo contro il Torino in casa il Verona nella prima del 2026. Zanetti dovrà fare a meno di 3 giocatori. Suslov (infortunato), Akpa Akpro (infortunato) e Belghali (in Coppa d’Africa con l’Algeria). Per il resto, sono tutti a disposizone di Zanetti salvo defezioni dell’ultimo minuto. Qualche dubbio c’è, soprattutto in mezzo al campo vista l’abbondanza di giocatori presenti in rosa. Di seguito, le possibili scelte.

Difesa confermata

Modulo confermato e si tratta del 3-5-2, così come la difesa e la porta. In porta gioca il titolare Lorenzo Montipò, in panchina Perilli e Toniolo. Difesa a 3 composta dai soliti 3: Nunez a destra, Nelsson al centro e a sinistra Bella-Kotchap. Valentini insidia quest’ultimo. Slotsager in panchina. Sulle fasce, a destra il favorito è il numero 2 David Oyegoke, a sinistra il numero 3 Martin Frese. Ma occhio ai due giocatori che li insidiano, ovvero Ebosse a destra e Bradaric a sinistra.

Mosquera in vantaggio su Orban

A centrocampo Al Musrati al centro, in ballottaggio con Gagliardini. Alla sua sinistra il capitano Serdar, a destra Bernede. Cham, Niasse, Kastanos, Harroui e Santiago Yellu scalpitano ma non è detto che qualcuno giochi dall’inizio. Infine l’attacco. A destra Giovane che non si tocca ed è il pericolo numero uno con il suo mancino. A sinistra Mosquera è in vantaggio su Gift Orban, pronto comunque a subentrare. Sarr spera ma può dare un contributo a gara in corso.

La probabile formazione del Verona

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Zanetti per la sfida di domani contro il Torino.

Probabile formazione Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disp. Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bradaric, Cham, Niasse, Gagliardini, Kastanos, Harroui, Santiago Yellu, Sarr, Orban. All. Zanetti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Suslov, Akpa Akpro, Belghali