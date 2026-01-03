La probabile formazione del Torino di Marco Baroni per la sfida contro il Verona di Paolo Zanetti di domani sera

Dopo la sconfitta in casa contro il Cagliari che ha chiuso il 2025, il Torino apre il 2026 giocando in trasferta contro il Verona. Marco Baroni non recupera Savva e Schuurs, che sono fuori ormai da tanto tempo. Oltre a loro due, non sono disponibili anche Masina (in Coppa d’Africa con il Marocco), Njie e Ilic. Saul Coco invece è tornato e sarà a disposizione. Per il resto, tutti gli altri ci sono e l’allenatore granata studia la miglior formazione da mandare in campo. Ballottaggi in difesa e sulle fasce. Di seguito, le possibili scelte.

Pedersen in dubbio fino all’ultimo

In porta il titolare è diventato Alberto Paleari e viene confermato nel 3-5-2 granata. In panchina Franco Israel e Mihai Popa. In difesa al centro gioca Maripan, a sinistra c’è Ismajli. A destra invece, il primo dubbio. Tameze è favorito ma occhio a Coco che c’è e sta bene. Appena tornato dalla Coppa d’Africa, potrebbe anche partire dal primo minuto visto che è tornato subito. In panchina Sazonov, unico altro centrale di difesa a disposizione. Sulle fasce l’altro dubbio per Baroni. Pedersen proverà fino all’ultimo ad esserci. Se sarà pronto a giocare titolare, allora lui a destra e Lazaro a sinistra come sempre. Altrimenti Lazaro a destra e Nkounkou a sinistra. Pedersen ha avuto problemi al ginocchio nel corso dell’ultima partita e non si sa fino all’ultimo. Biraghi e Dembele in panchina.

Simeone più di Zapata

Centrocampo a 3 con Asllani al centro. L’albanese sta deludendo ma difficile possa giocare dall’inizio Ilkhan. A destra Vlasic non si tocca, mentre a sinistra ancora una volta il favorito è il mancino Gineitis. Casadei scalpita per giocare al suo posto. Infine, l’attacco. La coppia in pole è Adams-Simeone, con Zapata pronto a subentrare. Aboukhlal e Ngonge cercano una chance a gara in corso, anche se la loro collocazione nel 3-5-2 rimane complicata.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Baroni per la sfida di domani contro il Verona.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adams, Simeone. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Biraghi, Dembele, Nkounkou, Anjorin, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal, Ngonge, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Savva, Schuurs, Masina, Njie, Ilic