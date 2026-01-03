Il tecnico del Torino presenta la sfida del Bentegodi, dove i granata faranno visita al Verona di Paolo Zanetti

Marco Baroni torna a Verona da allenatore del Torino, al Bentegodi ritrova una squadra a cui ha lasciato un piacevole ricordo. Njie non si è allenato in gruppo per un attacco febbrile, Pedersen farà un test fisico mentre Ilic non sarà convocato per la partita.

La conferenza stampa

La dimensione del Toro è questa o ci sono ancora margini di miglioramento?

“Ci penso ogni secondo al Toro, credo sempre nel miglioramento, nel lavoro e il nostro impegno dello staff ,della società e della squadra è solo dedicato a questo. La squadra ha margini di miglioramento e lavoreremo su questo”.

Coco sarà schierato dal primo minuto?

“Coco è rientrato l’1, ieri ha partecipato all’allenamento e oggi faremo ancora delle valutazioni, sicuramente sarà della partita devo solo valutare se il suo impiego sarà dall’inizio o a gara in corso”.

Zapata ha ancora bisogno di tempo per tornare in condizione?

“Zapata sta bene, ha pagato un pò le partite che ha giocato, è un fatto di ritrovare anche attraverso questi momenti di affaticamento la brillantezza, ma ci stiamo lavorando insieme dopo ogni allenamento”.

Che partita si aspetta contro il Verona?

“Conosco il campo, sarà una partita difficile perché loro giocano un calcio di ritmo, ci aspetta una partita dove dobbiamo essere all’altezza sotto questo aspetto”.

Casadei a che punto è?

“Non c’è nessun problema con Cesare, ha avuto un momento di appannamento, poi devo dire anche che Vlasic in quella posizione ha trovato una collocazione importante, quindi stiamo lavorando più sulla parte di sinistra. Il ragazzo conosce il percorso e sta lavorando per il ritorno in campo. E’ un giocatore pronto per noi”.

Per quanto riguarda il mercato ci sono state rassicurazioni di rinforzi?

“Non ho necessità di rassicurazioni, perché si lavora sempre insieme, noi siamo li dalla mattina alla sera al Fila, con il direttore c’è un confronto costante. Il mercato è una finestra molto lunga e rischia di portare anche via delle energie e questo non lo voglio, dobbiamo essere concentrati sul lavoro”.

Qualcuno ha chiesto la cessione?

“No, ci sono giocatori che sanno che possono trovare una soluzione, per esempio Sazanov è un ragazzo che abbiamo reintegrato per le assenze, gli altri devono pensare solo al lavoro, non permetto che ci possano essere da questo punto di vista altre divagazioni”.